Ticketpreise und Kosten runter: Alitalia will neu durchstarten

Angeschlagene Fluglinie legt Fokus auf Kurz- und Mittelstreckenflüge – Ausmaß des Jobabbaus noch unklar

Rom – Die kriselnde Fluggesellschaft Alitalia will mit milliardenschweren Einsparungen und mit einem neuen Geschäftsmodell bis Ende 2019 in die Gewinnzone zurückkehren. In den nächsten drei Jahren sollten die Betriebs- und Arbeitskosten um eine Milliarde Euro gesenkt werden, teilte das Management mit.

Flugzeuge für Kurz- und Mittelstreckenflüge sollen öfters zum Einsatz kommen und mehr Plätze anbieten. Die Ticketpreise sollen günstiger werden. An Bord sollen zu günstigen Preisen Duty Free-Waren angeboten werden. Ziel sei es, die Umsätze zu steigern und die Kosten zu reduzieren, hieß es in dem Entwicklungsplan, der am Mittwochabend vom Board verabschiedet wurde.

Verhandlungen mit Lieferanten seien im Gange, um Verträge zu erneuern und sie an Standards der Konkurrenz anzupassen. Auch das Netzwerk der Partnerschaften soll modernisiert werden. Alitalia will mehr Flüge in Richtung Amerika anbieten.

Alitalia will auch mehr in neue Technologien investieren. 200 Millionen Euro hat die Airline bereits in den vergangenen zwei Jahren ausgegeben, um den Zugang der Kunden zu den Alitalia-Buchungssystemen zu erleichtern. Weitere Investitionen seien geplant.

Bis 2019 will Alitalia will den Umsatz um 30 Prozent von 2,9 auf 3,7 Mrd. Euro steigern. Noch unklar ist, wie viele Jobs im Rahmen des neuen Rettungsplans gekürzt werden sollen.

Alitalia kann mit ihren liquiden Mitteln nur noch bis Anfang April auskommen. Die Fluglinie verliert fast 2 Mio. Euro pro Tag. 2016 beliefen sich die Verluste italienischen Medien zufolge auf 600 Mio. Euro. Dabei hätte die Airline 2017 die Gewinnschwelle erreichen sollen. (APA, 16.3.2017)