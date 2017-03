Neuer Falstaff-Guide: Die Auf- und Absteiger 2017

Das Steirereck behält die Höchstpunktezahl, Restaurant Döllerer und Landhaus Bacher folgen auf Platz zwei

Nachdem letzte Woche der Guide Michelin (Main Cities of Europe) seine Sterne für Wien und Salzburg vergeben hat, zeichnete am Donnerstag der Falstaff österreichische Restaurants aus.

An der Spitze des neuen Falstaff-Restaurantführers hat sich nichts geändert. Im vergangenen Jahr wurde das Steirereck zum ersten Mal mit 100 Punkten bewertet, diese Höchstwertung gibt es auch heuer wieder für Heinz Reitbauers Restaurant im Wiener Stadtpark. Dahinter liegen mit 99 Punkten das Restaurant Döllerer in Golling, das Landhaus Bacher in Mautern und Obauer in Werfen.

Aufsteiger

Ebenfalls 99 Punkte und damit einen mehr als im vergangenen Jahr erhielten die Griggeler Stuba in Lech und das Ikarus im Hangar-7 in Salzburg. Allerdings gibt es in der Kategorie "Küche" nicht die Höchstwertung von 50 Punkten. Zu den weiteren Aufsteigern gehören Mraz & Sohn in Wien mit 97 Punkten (Vorjahr 95) und Weinbank in Ehrenhausen mit 96 (Vorjahr 94).

Unter den Neueinsteigern befindet sich unter anderen das Amador in Wien mit 93 Punkten. Vor kurzem erhielt Juan Amador zwei Sterne im Guide Michelin. Das Severin's in Lech steigt ebenfalls neu ein und erhält auf Anhieb 96 Punkte.

Absteiger

Zu den Absteigern gehören heuer unter anderen das Haus am Hang in St. Gilgen mit 87 Punkten (Vorjahr 93) und das Flexenhäusl in Zürs mit 79 (Vorjahr 83).

Neben den Rankings gab es auch heuer wieder Sonderpreise. Den Preis für das Lebenswerk erhielt das Ehepaar Sodoma mit dem Restaurant Zur Sonne in Tulln. Als originellstes Gasthaus wurde der Kleinsasserhof in Spittal an der Drau ausgezeichnet. Das beliebteste Beisl ist laut Falstaff der Gmoakeller in Wien. Für das beste Service wurde das Fabios in Wien ausgezeichnet. (stra, 16.3.2017)

Höchstwertungen

1. Steirereck: 100 Punkte

2. Döllerer: 99 Punkte

2. Landhaus Bacher: 99 Punkte

2. Obauer: 99 Punkte

3. Griggeler Stuba: 99 Punkte

3. Ikarus im Hangar-7: 99 Punkte

4. Saag: 98 Punkte

5. Paznauner Stube: 98 Punkte

5. Silvio Nickol: 98 Punkte

6. Johanna Maier & Söhne: 97 Punkte

6. Mraz & Sohn: 97 Punkte

6. Simon Taxacher: 97 Punkte

6. T.O.M. Pfarrhof: 97 Punkte

7. Alexander: 96 Punkte

7. Senns Restaurant: 96 Punkte

7. Verdi: 96 Punkte

8. Almhof Schneider: 96 Punkte

8. Severin's: 96 Punkte

8. Weinbank Restaurant: 96 Punkte

Bundesländersieger

Wien: Steirereck

Niederösterreich: Landhaus Bacher

Burgenland: Gut Purbach und Taubenkobel (ex aequo)

Oberösterreich: Verdi

Steiermark: T.O.M. Pfarrhof

Kärnten: Seerestaurant Saag

Salzburg: Döllerer und Obauer (ex aequo)

Tirol: Paznauner Stube

Vorarlberg: Griggeler Stuba



Sonderpreise

Lebenswerk: Gerti und Josef Sodoma

Sommelier des Jahres: Christian Zach (Weinbank)

Eröffnung des Jahres: Das Spittelberg

Bester internationaler Botschafter: Johann Lafer

Beste Weinkarte: Mraz & Sohn

Bestes Wiener Beisl: Gmoakeller

Wirt des Jahres: Hans Peter Fink (Haberl & Fink's)

Bester Service: Michael Kahovec (Fabios)

Bestes Hotelrestaurant: Almhof Schneider

Originellstes Gasthaus: Kleinsasserhof

