Ranorex zählt auch 2017 wieder zu den besten Arbeitgebern Österreichs

Der Ranorex GmbH wurde auch heuer wieder die Auszeichnung „Österreichs Beste Arbeitgeber 2017“ durch das Great Place to Work®-Institut verliehen.

Die Award Ceremony des Great Place to Work® Institutes am 15. März bestätigte es offiziell: Die Grazer Ranorex GmbH, ein international führendes Softwareentwicklungsunternehmen im Bereich der Testautomatisierung, zählt nach der schon im letzten Jahr erhaltenen Auszeichnung auch 2017 wieder zu den besten Arbeitgebern Österreichs.

Das Great Place to Work®-Institut bewertet seit über 30 Jahren Unternehmen in 49 Ländern und erstellt die viel beachtete Benchmarkingstudie „Österreichs Beste Arbeitgeber“. Ziel ist es, Unternehmen beim Aufbau einer zukunftsweisenden, attraktiven, motivierenden und erfolgsfördernden Arbeitsplatzkultur zu unterstützen.

Top Leistungen durch bestes Arbeitsklima und starke Teamarbeit

Jenö Herget, Managing Director, CEO und Co-Founder der Ranorex GmbH, ist stolz auf seine Mitarbeiter: „Mehr als 3000 Kunden in über 60 Ländern der Welt sowie jährliche Umsatzsteigerungen von 30% - das ist unsere Erfolgsbilanz. Diese Entwicklung ist nur machbar mit einem hochmotivierten Team, das mit viel Kreativität und Begeisterung an innovativen Lösungen für unsere Kunden arbeitet.“

Diese Motivation und den einzigartigen Teamzusammenhalt unterstützt das Unternehmen gerne mit zahlreichen Mitarbeiter-Benefits, Sozialleistungen, gemeinsamen Unternehmungen und Weiterbildungsmaßnahmen.

„Jeden Mittwoch findet ein Firmenfrühstück in Bio-Qualität für alle Mitarbeiter statt. Das fördert den firmeninternen Austausch und stärkt den Zusammenhalt“, ist Herget überzeugt. Auch die Gesundheit der Mitarbeiter ist dem Unternehmen ein großes Anliegen. Die Arbeitsplätze sind mit ergonomischen, höhenverstellbaren Schreibtischen ausgestattet, ein hauseigenes Fitnesscenter sorgt für Ausgleich zur Bildschirmarbeit.

Über die Ranorex GmbH

Was Ende 2005 als Privatinitiative startete, gehört heute zu den führenden internationalen Unternehmen im Bereich der Software-Testautomatisierung. Der Hauptsitz in Graz und die Niederlassung in Florida wachsen rasant. Allein in Graz sollen dieses Jahr noch weitere 20 Mitarbeiter eingestellt werden. Diese Entwicklung liegt auf der Hand, betrachtet man den weltweiten Kundenstamm von Ranorex. Tausende Kunden in über sechzig Ländern vertrauen auf die selbst entwickelte Software zur Testautomatisierung von Desktop-, Web- und mobilen Anwendungen. Das Produkt kann nahtlos in bestehende Testumgebungen integriert werden. Die Anwendung ist besonders benutzerfreundlich und auch für User ohne Programmierkenntnisse spielend einfach bedienbar.