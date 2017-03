Ungar tötete sich nach vier Tankstellenüberfällen

Selbstmord nach Autounfall

Budapest – Ein Ungarn hat in der Nähe von Budapest vier Tankstellen ausgeraubt, mit seinem Wagen einen Unfall verursacht und sich anschließend selbst erschossen. Bei den Überfällen Donnerstagfrüh gab der Mann mehrere Schüsse ab, ohne jemanden zu verletzen, teilte die ungarische Polizei mit.

Der Räuber steuerte mit seinem Wagen Tankstellen entlang der Autobahn M7 an, die von Budapest nach Kroatien führt. Das Personal bedrohte er mit einer Waffe und Schüssen in die Luft. Damit erzwang er das in der Kasse befindliche Geld.

Bei Szekesfehervar (70 Kilometer südwestlich von Budapest) verließ er die Autobahn. In einem Kreisverkehr kam er von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Daraufhin erschoss er sich selbst. (APA, dpa, 16.3.2017)