Den "Erben Haiders" drohen Gefängnisstrafen

Der Kärntner Ex-Regierungsriege drohen im Prozess um eine BZÖ-Wahlbroschüre bis zu drei Jahre Haft. Heute soll das Urteil fallen

Klagenfurt – Der Besucherandrang ist beachtlich, der Gerichtssaal bis auf den letzten Platz gefüllt. Es steht ja auch nicht alle Tag eine ganze ehemalige Regierungsriege vor Gericht. Wie hier im Klagenfurter Prozess, in dem sich vier ehemalige BZÖ-Spitzenpolitiker wegen des Vorwurfs der Untreue zu verantworten hatten. Konkret: Ex-Landeshauptmann Gerhard Dörfler, die seinerzeitigen Landesräte Harald Dobernig und Uwe Scheuch sowie der Ex-Pressesprecher von Jörg Haider und BZÖ-Wahlkampfleiter Stefan Petzner. Im für Donnerstag erwarteten Urteil drohen den "Erben Haiders" bis zu drei Jahren Haft.

Die seit Wochen verhandelte Causa ist ebenso simpel wie strafbar. Weil das Kärntner BZÖ im Wahlkampfjahr 2009 unter Geldmangel litt oder ganz einfach sparen wollte, ließ sich die BZÖ-Regierungsspitze eine Wahlkampfbroschüre vom Land Kärnten finanzieren. Die Staatsanwaltschaft ermittelte und brachte schließlich Dörfler, Dobernig, Scheuch und Petzner wegen Veruntreuung von Landesgeldern vor Gericht.

Mit ihnen saßen auch zwei Manager der Landesimmobiliengesellschaft auf der Anklagebank, weil über sie die Finanzierung der Broschüre gelaufen war. Sie kamen mit einer Diversion davon und mussten jeweils rund 20.000 Euro Strafe zahlen. Zudem verloren sie ihre Jobs. Die Landesimmobiliengesellschaft hat sich jetzt als Privatbeteiligte angeschlossen und will von den Angeklagten die damalige Finanzierung der Broschüre refundiert wissen.

Petzner und Dobernig legten nach einigen zähen Verhandlungsrunden vor Richter Christian Liebhauser-Karl letztlich ein Geständnis ab. Ja, es sei ihnen bewusst gewesen, dass die Broschüre vordringlich für das BZÖ produziert worden sei.

Dörfler und Scheuch wussten von nichts

Dörfler und Scheuch blieben bis zum Schluss dabei, dass sie bis zu dem Tag, an dem die Broschüre an Kärntner Haushalte verschickt wurde, nicht gewusst hätten, dass es sich um reines BZÖ-Wahlkampfmaterial handelte. Dörfler und Scheuch hatten je 5.000 Euro aus ihren Ressorts zu dem Machwerk beigesteuert.

Eigentlich war die Broschüre noch für Landeshauptmann Jörg Haider konzipiert worden – als Imagewerbung für den Wirtschaftsstandort Kärnten. Nach Haiders Tod im Oktober 2008 hatte Petzner das Material auf Landeskosten zu einer Wahlkampfbroschüre für das BZÖ "umgemodelt ", wie er im Lauf des Prozesses zugab. Das Urteil wird für Donnerstagnachmittag erwartet.

Die Staatsanwaltschaft hat 219.000 Euro an Schadenssumme eruiert. Der Strafrahmen für derartige Untreuedelikte liegt bei einer Schadenssumme von bis zu 300.000 Euro bei drei Jahren Haft. Früher hätten Dörfler und Co mit einer Strafe bis zu zehn Jahren rechnen müssen, da die Grenze bei 50.000 Euro lag. Die Grenze wurde erst kürzlich bei der Strafrechtsreform 2016 angehoben.

Die Ironie des Prozesses

Für Dörfler ist das aber nur ein kleiner Trost. Denn er muss mit weiteren Erhebungen der Justiz rechnen, die die Bauaufträge, die er seinerzeit als Landesbaureferent vergeben hat, jetzt genauer unter die Lupe nimmt. Dörfler wird von Beamten beschuldigt, für Bauaufträge Sponsorbeiträge von Firmen verlangt zu haben. Was der ehemalige Landeshauptmann heftig bestreitet. In einem Fall allerdings gestand er zu, "einen Fehler" begangen zu haben.

Der Prozess entbehrt nicht einer gewissen politischen Ironie. Vor Richter Liebhauser-Karl musste auch der derzeitige FPÖ-Klubchef im Landtag, Christian Leyroutz, aussagen. Leyroutz, der seinerzeit bei der Parteispaltung nicht zum BZÖ gewechselt war, hatte im Februar 2009, kurz nachdem die BZÖ-Broschüre an die Haushalte versendet wurde, Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt erstattet. Er regte an, gegen Dörfler, Dobernig und Petzner wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs und der Untreue zu ermitteln. Im jetzigen Prozess gab er sich milder. Immerhin sind fast alle ehemaligen BZÖler reumütig in den Schoß der Freiheitlichen zurückgekehrt. (Walter Müller, 16.3.2017)