Neun Krokodile bei Überschwemmungen aus Zoo in Peru entkommen

Vier Tiere wieder eingefangen – Mann während Einfangaktion ins Bein gebissen

Lima – Nach Überschwemmungen sind in Peru neun Krokodile aus einem Zoo entkommen. Vier der Reptilien, unter anderem auch Kaimane, wurden am Mittwoch in der Umgebung des Zoos wieder eingefangen, berichtete die Nachrichtenagentur Andina. Dabei biss eines der Tiere einem Mann ins Bein. Die übrigen fünf Krokodile sind noch nicht entdeckt worden.

Die Reptilien konnten aus der "Las Pirkas"-Anlage ausbrechen, nachdem der Fluss Motupe über die Ufer getreten war und den Wassergraben des Zoos, der rund 600 Kilometer nordwestlich von Lima liegt, überflutet hatte. Seit Dezember anhaltende Regenfälle haben in Peru zu zahlreichen Überschwemmungen und Erdrutschen geführt. Dabei kamen nach amtlichen Angaben 50 Menschen ums Leben. (APA, dpa, 16.3.2017)