Lufthansa erwartet 2017 weniger Gewinn

Wegen höherer Treibstoffkosten und sinkender Erlöse

München – Die Lufthansa rechnet wegen höherer Treibstoffkosten und sinkender Erlöse dieses Jahr mit weniger Gewinn. Das Betriebsergebnis (bereinigtes Ebit) dürfte 2017 leicht unter dem Wert des Vorjahres von 1,75 Millionen Euro liegen, wie die Lufthansa am Donnerstag in München mitteilte. Für 2016 will die Fluggesellschaft eine unveränderte Dividende von 50 Cent je Aktie zahlen. Von Reuters befragte Analysten hatten mit einer Ausschüttung von 51 Cent je Titel und 1,75 Milliarden Euro Betriebsgewinn gerechnet.

Das abgelaufene Jahr war turbulent für die Lufthansa. Im Sommer kappte der Konzern wegen der Anschläge in Europa seine Gewinnprognose, nur um sie im Oktober wieder zu erhöhen. Auch die Piloten streikten wieder. Der seit fünf Jahren schwelende Konflikt steht aber nach einem Verhandlungsdurchbruch am Mittwoch vor einer Lösung. (Reuters, 16.3.2017)