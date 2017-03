Thiem lässt Monfils in Indian Wells keine Chance

Österreicher bezwingt die Nummer 11 der Welt in zwei Sätzen und zieht ins Viertelfinale ein – Nächster Gegner: Stan Wawrinka

Indian Wells – Dominic Thiem hat am Mittwoch das Viertelfinale des mit 7,9 Millionen Dollar dotierten Masters-1000-Turniers in Indian Wells erreicht. Der Österreicher setzte sich im Achtelfinale gegen den Franzosen Gael Monfils in 68 Minuten mit 6:3 und 6:2 durch. Im Head-2-Head steht es nun 3:0 für den Weltranglistenneunten.

Im Kampf um den Halbinaleinzug wartet nun der Schweizer Stan Wawrika, der den Japaner Yoshihito Nishioka 3:6, 6:3, 7:6 bezwang. Von den drei bisherigen Begegnungen gegen den Weltranglistendritten konnte Thiem eine gewinnen. (red, 16.3.2017)

DOMI-nated!@ThiemDomi eases past Gael Monfils for a place in the quarters.#BNPPO17 pic.twitter.com/9a99EhIKE8 — Tennis TV (@TennisTV) March 16, 2017

Viertelfinale:

Pablo Carreno Busta (ESP) – Pablo Cuevas (URU)

Dominic Thiem (AUT) – Stan Wawrinka (SUI)

Jack Sock (USA) – Kei Nishikori (JPN)

Roger Federer (SUI) – Nick Kyrgios (AUS)