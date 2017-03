Gericht in Hawaii stoppt neue Einreiseverbote Trumps

Richter befürchtet "irreparable Verletzungen" von Rechten und öffentlichen Interessen

Honolulu – Wenige Stunden vor ihrem geplanten Inkrafttreten hat ein US-Bundesgericht in Hawaii die überarbeiteten Einreiseverbote von US-Präsident Donald Trump vorläufig gestoppt. Richter Derrick Watson entschied am Mittwoch, dass "irreparable Verletzungen" von Rechten und öffentlichen Interessen zu befürchten seien, wenn die einstweilige Verfügung nicht erlassen werde.

Bei der Anhörung in Honolulu ging es um eine Klage des US-Staates Hawaii gegen den Erlass, der sich 13 weitere Staaten angeschlossen hatten. Das neue Verbot hätte um 00:00 Uhr (US-Ostküstenzeit; 05.00 Uhr MEZ) am Donnerstag in Kraft treten sollen. (APA, 16.3.2017)