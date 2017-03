Wahlen in den Niederlanden: Populisten können eingebremst werden

Das Ergebnis in den Niederlanden hat Signalwirkung für die weiteren Urnengänge in diesem Jahr in Europa

Das Ergebnis fiel deutlicher aus als erwartet: Zwar konnte der Rechtspopulist Geert Wilders mit seiner Partei bei den Parlamentswahlen in den Niederlanden zulegen, aber er landete deutlich abgeschlagen auf Platz zwei. Das ist überraschend, auch wenn Umfragen bereits vor zwei Wochen erstmals signalisierten, dass der bisherige Premier Mark Rutte den politischen Wettstreit für sich entscheiden könnte. Trotz Verlusten für Ruttes rechtsliberale Partei landete diese mit deutlichem Vorsprung auf Platz eins.

Dank an Erdogan



Bedanken kann sich Rutte nicht nur bei seinen Wählerinnen und Wählern, sondern auch bei türkischen Politikern, allen voran Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Die völlig überzogenen Angriffe inklusive Schwingens der Nazi-Keule boten Rutte die Möglichkeit, nicht nur Härte mit seinem De-facto-Einreiseverbot für Erdoğans Minister, die für das Verfassungsreferendum werben wollten, zu demonstrieren. Auch das TV-Duell am Montagabend konnte Rutte für sich entscheiden, indem er außerdem das richtige Maß an Besonnenheit zeigte.

Es ist Ruttes persönlicher Erfolg. Denn die mitregierenden Sozialdemokraten haben drei Viertel ihrer Wähler verloren, was bedeutet, dass die bisherige Koalition keine Mehrheit mehr hat und eine Regierungsbildung schwierig wird. Wahlgewinner sind die Grünen, die mit ihrem erst 30-jährigen Spitzenkandidaten Jesse Klaver eine Art Anti-Wilders im Wahlkampf aufboten und ihr Ergebnis sogar vervierfachen konnten.

Rhetorischer Scharfmacher

Rutte hat gezeigt, dass es sich lohnt, klare Positionen zu beziehen und politisch auch Härte zu zeigen. Er zwang Wilders damit, immer extremere Forderungen zu verkünden. Wilders hat mit seinem Hauptthema, der Warnung vor der drohenden Islamisierung der Niederlande, Stimmen hinzugewonnen. Aber offensichtlich schreckten dann doch Sympathisanten davor zurück, dem rhetorischen Scharfmacher in dieser internationalen Krisensituation und der labilen innenpolitischen Lage die Führung des Landes zuzutrauen.

In ganz Europa war die Wahl mit besonderer Spannung verfolgt worden. Nach Österreich, wo sich am Abend der Bundespräsidentenwahl schon Rechtspopulisten aus verschiedenen Ländern in der Erwartung eines sicher geglaubten Sieges eingefunden hatten, konnte der Vormarsch eines Populisten gebremst werden.

Das wird der politischen Konkurrenz von Marine Le Pen in Frankreich, jener von Beppo Grillo in Italien und der AfD in Deutschland Auftrieb geben. Denn in diesen Ländern stehen heuer noch Wahlen an, 2017 ist ein entscheidendes Jahr für die Weiterentwicklung Europas. Der Ausgang der Urnengänge beeinflusst nicht nur die Politik eines Landes. Das Signal, das von den Niederlanden ausgeht, ist klar: Man muss Populisten etwas entgegenhalten und kann mit klaren Positionen Vertrauen (zurück)gewinnen. (Alexandra Föderl-Schmid, 15.3.2017)