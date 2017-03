Bürokratieabbau bleibt oft nur Schlagwort

Angekündigte Vereinfachungen werden bei der Gesetzwerdung abgeschwächt

Wien – Das Schlagwort Bürokratieabbau ist nicht erst in aller Munde, seit Unternehmer mit Unmutsbekundungen per Social Media große Aufmerksamkeit erlangen. Geplante Maßnahmen, die nach Vereinfachungen für Betriebe klingen, erweisen sich aber nicht selten als Rohrkrepierer. Weil Auflagen das Verhältnis zwischen Arbeitnehmern, Arbeitgebern und Konsumenten (jeweils in verschiedenen Kombinationen) oder auch von Unternehmen untereinander regeln, haben bei Reformvorhaben viele Interessenvertreter ein Wörtchen mitzureden. Zwei aktuelle Beispiele, bei denen sich angekündigte Vorhaben der Regierung als schwierig erwiesen:

· Grundsatzgesetz

Ende Februar hat die Regierung das elegant benannte "Deregulierungsgrundsätzegesetz" in Begutachtung geschickt. Demnach sollen neue Gesetze nur erlassen werden, wenn sie "notwendig und zeitgemäß" sind, sie sollen "nach Möglichkeit" befristet erlassen und vor Verlängerung evaluiert werden. Eine ursprünglich von der ÖVP geforderte Verpflichtung zu dieser sogenannten "Sunset Legislation" findet sich aber nicht.

Die Verpflichtung, vor Erlass neuer Gesetze deren Notwendigkeit zu prüfen, steht im Übrigen schon seit eineinhalb Jahrzehnten im Gesetzesrang. Damals wurde auch festgelegt, dass EU-Richtlinien "nicht ohne Grund" national nachgeschärft werden sollen. Nun wird ergänzt, dass derartiges "Gold Plating" bei Umsetzung sämtlichen EU-Rechts zu vermeiden sei. Vorgesehen ist nun auch, dass neue bürokratische Belastungen für Bürger und Unternehmen "nach Tunlichkeit" durch Außerkraftsetzung vergleichbar intensiver Regelungen gemildert werden sollen ("one in – one out").

Kritiker warnen: Wenn neue Regulierungen zeitlich befristet werden, droht laut Arbeiterkammer Rechtsunsicherheit. Jede nachfolgende Regierung könne sich so mühsam errungener Kompromisse entledigen.

· Gewerbeordnung

Auch beim Thema Gewerbeordnung wurde monatelang ein großer Wurf versprochen, von dem schlussendlich nur ein Reförmchen übrig geblieben ist. Ziel war es, die Zahl der Gewerbeberechtigungen und damit den Verwaltungsaufwand für Unternehmer zu senken. Hier war es die SPÖ, die sich mit der von ihr geforderten deutlichen Reduzierung der derzeit 80 reglementierten Gewerbe die Zähne am Widerstand von Wirtschaftskammer und Gewerkschaft ausbiss. Berufe wie Gärtner oder Schneider bleiben daher auch in Zukunft geschützt. Stattdessen kam die Streichung der meisten sogenannten Teilgewerbe heraus, bei denen in Zukunft Zugangsvoraussetzungen entfallen. Selbst an diesen Änderungen könnte in der parlamentarischen Behandlung aber noch geschraubt werden. (smo, 15.3.2017)