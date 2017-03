Seidl in Trondheim Fünfter – Frenzel holt Weltcupführung

Titelverteidiger führt vor Abschlusswochenende 14 Punkte vor Rydzek

Trondheim – Mario Seidl hat beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Trondheim am Mittwoch als bester ÖSV-Mann Platz fünf belegt. Titelverteidiger Eric Frenzel übernahm mit seinem achten Saisonerfolg die Gesamtführung von seinem zweitplatzierten Landsmann Johannes Ryzdek (+ 19,2 Sek.). Fabian Rießle (22,2) komplettierte auf Rang drei einen weiteren Dreifachsieg für Deutschland.

Der lange auf Podestkurs laufende Seidl (31,4) wurde im Finale auch noch vom Japaner Akito Watabe (22,7) überholt. Ex-Weltmeister Bernhard Gruber und Philipp Orter kamen auf die Ränge zehn und elf. Wilhelm Denifl landete an der 16. Stelle. Die abschließenden beiden Bewerbe finden am Wochenende in Schonach statt. Frenzel geht mit 14 Punkten Vorsprung auf Rydzek in das Finale. Seidl ist Gesamt-Sechster.

Der Salzburger war als Führender in die Loipe gegangen, nachdem der Sprungdurchgang wegen zu schlechter Witterung abgesagt und stattdessen der provisorische Durchgang vom Vortag in die Wertung gekommen war. Der 24-Jährige hielt sich bis zum letzten Kilometer hinter dem früh vorbeigezogenen Frenzel auf Platz zwei, wurde in der Schlussphase aber noch von Rydzek und Co. überlaufen. (APA, 15.3.2017)