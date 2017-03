TV- und Radiotipps für Donnerstag, 16. März

Filz in Bulgarien, Die Toten vom Bodensee, Midnight in Paris, Die neuen Nazis: Internationale Netzwerke, Am Schauplatz: Alt und arm?, White Material – Land in Aufruhr

19.45 REPORTAGE

Re: Bulgaren gegen den Filz Seit dem demokratischen Wandel in Bulgarien liegt die Macht in den Händen weniger Unternehmer, die Wirtschaft, Politik und Medien dominieren und korrumpieren. Wer ihre Geschäfte kritisch hinterfragt, lebt gefährlich. Bis 20.15, Arte

20.15 KRIMI

Die Toten vom Bodensee – Abgrundtief (D/Ö 2017, Hannu Salonen) Die Wasserschutzpolizei hat die mit Eisenketten umschlungene Leiche eines jungen Mädchens geborgen. Bei der Toten handelt es sich um ein Mädchen mit Trisomie 21, das vor 15 Jahren, kurz vor ihrem 18. Geburtstag, spurlos verschwunden ist. Zeiler (Nora Waldstätten) und Oberländer (Matthias Koeberlin) müssen bei ihren Ermittlungen in einem verschlafenen Nest viel Staub aufwirbeln. Bis 21.45, ORF 1

20.15 WOODY ALLEN

Midnight in Paris (USA/ESP 2011, Woody Allen) Paris war einmal das Mekka der Künstlerelite. Im Gegensatz zu normalsterblichen Touristen hat Owen Wilson hier das Glück, ihnen bei Nacht über den Weg zu laufen: Salvador Dalí, Gertrude Stein, die Fitzgeralds und Ernest Hemingway. Zauberhaft bebilderte Wunscherfüllung. Bis 22.05, ATV 2

21.00 RECHTSRADIKALE

Die neuen Nazis: Internationale Netzwerke Die Dokumentation beleuchtet die Entwicklung der extremen Rechten und die Parallelen zwischen Europa und den USA am Beispiel des Massenmörders Anders Breivik und des Ku-Klux-Klans. Bis 21,45, ZDF Info

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Alt und arm? Das öffentliche Pensionssystem sei sündhaft teuer und kurz vor dem Zusammenbruch, warnen Experten und wettern Geschäftsleute, die zu privater Vorsorge animieren wollen. Doch was ist dran an den düsteren Prognosen? Bis 22.00, ORF 2

21.05 DISKUSSION

Inside Brüssel Über die Türkei, den Brexit und Deutschlands Autobahnmaut diskutieren bei Peter Fritz in Straßburg Claudia Schmidt (ÖVP), Mady Delvaux (luxemburgische Sozialdemokraten), Julia Reda (Piratenpartei, Deutschland) und Michael Theurer (FDP, Deutschland). Bis 21.55, ORF 3

21.55 MAGAZIN

Im Brennpunkt: Fukushima – Eine tickende Zeitbombe Ein verheerendes Erdbeben und der darauffolgende Tsunami lösten im japanischen Atomkraftwerk Fukushima am 11. März 2011 die schwerste Atomkatastrophe seit Tschernobyl aus. Direkt danach mussten über 160.000 Menschen ihr Zuhause verlassen. Einige wenige sind zwar wieder in sichere Gebiete zurückgekehrt, statt belebter Orte dominieren aber verlassene Geisterstädte das Gebiet.

Bis 22.25, ORF 3

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Scharfe Töne, klare Botschaft: Überzeugt nur noch rechte Politik? Bei Michael Fleischhacker diskutieren Harald Vilimsky (FPÖ-Generalsekretär und EU-Abgeordneter), Jutta Ditfurth (Soziologin und Publizistin), Efgani Dönmez (Ex-Bundesrat der Grünen), Rudi Fußi (Politik- und PR-Berater) und Gudula Walterskirchen (Autorin und Historikerin). Bis 23.25, Servus TV

22.25 ISABELLE HUPPERT

White Material – Land in Aufruhr (F 2009, Claire Denis) In Afrika besitzt die Familie Vial eine Kaffeeplantage. Familienoberhaupt ist die starrköpfige Maria (Isabelle Huppert). Während um sie herum ein Bürgerkrieg tobt und ihre Familie zerfällt, weigert sie sich wegen der Erntezeit, die Plantage zu verlassen – und dann stehen die Rebellen vor ihrer Türe. Bis 0.05, 3sat

22.25 DISKUSSION

60 Minuten.Politik Zum Türkei-Konflikt diskutieren Ingrid Thurnher und Martina Salomon (Kurier) mit den EU-Abgeordneten Josef Weidenholzer (SPÖ), Othmar Karas (ÖVP), Ulrike Lunacek (Grüne), Angelika Mlinar (Neos) sowie dem Nationalratsabgeordneten David Lasar (FPÖ). Bis 23.30, ORF 3

22.30 MAGAZIN

Eco Die Themen: 1) Kauflust: Österreicher investieren eine Milliarde für Garten und Balkon. 2) Raiffeisen: neues Spitzeninstitut, neuer Chef, neue Stärke. 3) Traumhafte Umsätze: die Geschäfte mit dem schlechten Schlaf. Bis 23.05, ORF 2

22.35 DOKU

Ab morgen mach’ ich Voodoo Blutopfer, Nagelpüppchen, Rituale schwarzer Magie, das sind die Bilder, die präsent sind, wenn von Voodoo die Rede ist. Was weniger bekannt ist: Es gibt un terschiedliche Ausrichtungen des Voodoo-Kultes. Der Film gibt Einblicke in bisher geheime Zeremonien und stellt Priester und Gläubige vor. Bis 23.03, MDR

23.05 TALK

Stöckl Zu Gast bei Barbara Stöckl sind: Erich von Däniken (Autor), Voodoo Jürgens (Liedermacher), Eveline Wild (Konditorin und Fernsehköchin) und Uwe Kröger (Musicalsänger). Bis 0.05, ORF 2