Angebliches Fotoalbum von Eva Braun versteigert

Sammlung von 73 Fotografien stammt aus dem Besitz eines britischen Kriegsberichterstatters

London – Ein Album mit Fotografien von Adolf Hitler und anderen Nazigrößen ist am Mittwoch in England für umgerechnet 39.000 Euro unter den Hammer gekommen (Fotos finden Sie hier). Das Album umfasst 73 Fotografien, auf denen Hitler teils in ungezwungener Haltung zu sehen ist, beispielsweise auf einem Liegestuhl auf der Veranda des Berghofs auf dem Obersalzberg.

Ein anderes Foto zeigt, wie er einen Weg vor dem Landhaus hinuntergeht und dabei klamaukhaft grüßt. Das Auktionshaus C&T im englischen Kenardington geht fest davon aus, dass das Album der Hitler-Geliebten und Kurzzeit-Ehefrau Eva Braun gehörte. "Es ist fast sicher, dass die Bilder von jemandem in ihrem engsten Kreis gemacht wurden, möglicherweise einem Leibwächter. Es ist auch wahrscheinlich, dass Eva Braun einige Bilder selbst aufgenommen hat, weil sie in keinem selbst zu sehen ist", sagte Tim Harper von C&T Auctioneers dem britischen "Telegraph".

Es stammt aus dem Besitz des britischen Kriegsberichterstatters Edward Dean. Er will es im Führerbunker kurz nach der Eroberung Berlins durch die Rote Armee von einem russischen Soldaten erhalten haben. Der soll es aus dem Nachttisch der Hitler-Geliebten genommen haben. (APA, red, 16. 3. 2017)