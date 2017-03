EU-Kommission stimmt Fusion von Time Warner und AT&T zu

Telekommunikationskonzern kauft Medienunternehmen für knapp 100 Mrd. Euro

Die EU-Kommission hat dem Kauf des US-Medienunternehmens Time Warner durch den Telekommunikationskonzern AT&T zugestimmt. Die geplante Übernahme sei kein Grund für "Sorge um den Wettbewerb", wie die EU-Behörde am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Die Entscheidung begründete die Kommission damit, dass beide Unternehmen in unterschiedlichen Bereichen aktiv seien.

Kaufpreis: 108,7 Mrd. Dollar

Das in Europa mit Geschäftskunden vertretene Unternehmen AT&T hatte im Oktober angekündigt, Time Warner für 108,7 Mrd. Dollar (102,3 Mrd. Euro) zu kaufen. Zum global tätigen Time-Warner-Konzern gehören der Nachrichtensender CNN, die TV-Produktionsfirma HBO sowie das Hollywood-Studio Warner Bros. AT&T ist der zweitgrößte Mobilfunkanbieter in den USA und der drittgrößte Kabelfernsehprovider des Landes. (APS, 15.3. 2017)