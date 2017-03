"TripMaximiser": Finden, was am besten zur Reisekasse passt

Rund 1.500 Euro gibt die Mehrheit der Österreicher im Schnitt für Flug und Hotel aus, aber wie weit kommen sie damit? Das hat TripAdvisor in einem aktuellen Report ermittelt, um Reisenden dabei zu helfen, das Urlaubsziel im Frühjahr zu finden

Was geht sich aus? Der "TripMaximiser Report" von TripAdvisor analysiert die Hotel- und Flugpreise der derzeit gefragtesten Reiseziele und zeigt auf, wie viele Nächte sich die Urlauber je Destination leisten können. Dabei wurden die durchschnittlichen Budgets der Deutschen, Österreicher und Schweizer (rund 1.500 Euro) für Unterkunft und Flüge als Basis genommen.

10 bis 12 Tage Urlaub: Portugal oder Schweden

Funchal, Lissabon oder Stockholm – das sind die Reiseziele, die den größten Wert für deutschsprachige Reisende bieten: Wer sich für Madeira oder das Festland von Portugal entscheidet, kommt mit einer Urlaubskasse von zirka 1.500 Euro zwölf Tage lang für Flug und Hotel aus. In Stockholm reicht das Budget für das gleiche Paket zehn Tage, was insbesondere an den relativ günstigen mittleren Flugkosten in diese skandinavische Stadt liegt (138 Euro). Funchal punktet dagegen mit der günstigsten Hotelrate im Mittel (71 Euro) im ganzen Report.

7 bis 9 Tage Urlaub: Marokko, Italien oder Dänemark

Wer mehr als eine Woche Urlaub haben möchte, hat außerdem die Wahl zwischen Marrakesch oder Bardolino am Gardasee. Während die orientalische Stadt mit attraktiven mittleren Übernachtungspreisen (86 Euro) lockt, halten sich bei Italien die Flugkosten in Grenzen (158 Euro). Beide Ziele locken im Frühjahr mit milden Temperaturen, das allokierte Budget reicht hier für Hotel- und Flugkosten neun Tage. In Dänemark kommen Reisende ungefähr auf 7 Tage mit dem gleichen Kostenrahmen.

4 bis 6 Tage Urlaub: Irland, Spanien oder Thailand

Knapp eine Woche (sechs Tage) reichen die zirka 1.500 Euro dagegen in Dublin, an der Costa Adeje auf Teneriffa oder in Abu Dhabi. Dass sich so unterschiedliche Ziele in der gleichen Preiskategorie befinden, liegt vor allem an den relativ günstigen Hotelpreisen in Abu Dabi, die im Durchschnitt gerade mal halb (89 Euro) so hoch sind wie in Dublin (181 Euro). Recht günstig sind die mittleren Übernachtungskosten auch im thailändischen Khao Lak (75 Euro), rechnet man hier noch die Flugkosten von knapp 600 Euro mit ein, kommen Asienfans mit ihrer Reisekasse vier Tage auf dieser Insel zurecht. (red, 15.3.2017)