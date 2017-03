ATV-Reportage "Generation Zukunft": Teenagerwelt in Zitaten

"Generation Zukunft – krasse Teenager": Der Privatsender will Jugend in ihrer Vielfalt zeigen. Die zeigt sich insgesamt ziemlich illusionsfrei – ab Montag, 20.15 Uhr

Wien – Jugend in Österreich heute: Von rund einer Million zwischen 15 und 24 Jahren haben 66 Prozent einen Pflichtschul- oder Lehrabschluss. Rund 35.000 brechen Schule oder Ausbildung ab, 43.000 sind arbeitslos. 2016 wurden 2.149 rechtskräftig verurteilt. Ihr Geld geben Jugendliche für Shoppen, Ausgehen und Essen aus. Am wichtigsten sind Familie, Freunde, Freizeit. 14- bis 15-jährige haben monatlich 40 Euro zur Verfügung, 18- bis 19-jährige 80 Euro. Für gut ein Drittel der Jugend ist es normal, Schulden zu haben. So viel und noch mehr erfährt der Zuschauer in der ATV-Reportagereihe Generation Zukunft – krasse Teenager.

Von der "einen" Jugend zu sprechen wäre vermessen, sagt der Jugendforscher Philipp Ikrath. ATV will der Expertise gerecht werden und stellt ab Montag in sechs Folgen Vertreter vor, die diese Vielfalt repräsentieren sollen – und zeichnet am Ende doch wieder das Bild einer ziemlich illusionslosen Generation. DER STANDARD sah zwei Folgen vorab und liefert eine Zusammenfassung der Themen in Zitaten.