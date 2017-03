ÖVP holt zwei Frauen für Führungsfunktionen

Birgit Ebermann wird Organisations- und Marketingleiterin, Kathrin Schriefer stellvertretende Pressesprecherin

Wien – Die ÖVP-Bundespartei hat zwei Führungsfunktionen neu besetzt. Birgit Ebermann wird Leiterin der Abteilung Organisation, Marketing, Projektmanagement und IT – sie folgt Markus Keschmann nach, der die Lichtenfelsgasse verlässt. Die Position des stellvertretenden Pressesprechers übernimmt Kathrin Schriefer, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung.

Der Abgang des bisherigen Parteidirektors Keschmann sowie der Wechsel des zweiten Sprechers Jim Lefebre ins Justizministerium vor wenigen Tagen machten die Neubesetzungen in der Parteizentrale notwendig.

Die studierte Kommunikationswissenschafterin Ebermann (37) ist seit 2013 für die Bundespartei tätig, verfügt über internationale Agenturerfahrung und arbeitete etwa in Brüssel an EU-Projekten. Schriefer ist ebenfalls Kommunikationswissenschafterin und war bereits bisher im ÖVP-Presseteam tätig. Künftig unterstützt sie Pressesprecher Jochen Prüller und wird sich vor allem auf die interne Kommunikation und die Koordination der Bünde, Länder- und Teilorganisationen fokussieren. (APA,15.3.2017)