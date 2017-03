Europaparlament lehnt deutsche Pkw-Maut ab

Abgeordnete beklagen Ausländerdiskriminierung – Verkehrsminister Leichtfried: EU-Kommission muss jetzt durchgreifen

Straßburg – Das Europaparlament hat am Mittwoch eine Diskriminierung von EU-Ausländern durch die deutsche Pkw-Maut beanstandet. Die Abgeordneten nahmen mit breiter Mehrheit eine entsprechende Entschließung an und forderten die EU-Kommission auf, ihre Entscheidung zugunsten der deutschen Maut darzulegen.

Das Parlament verlangt von der Kommission, "sämtliche rechtlichen und politischen Aspekte darüber zu klären, weshalb die Vereinbarung vom 1. Dezember 2016, die den deutschen Nutzern immer noch keine zusätzliche Belastung aufbürdet und somit eine indirekte Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit aufrechterhält, als hinreichende Grundlage erachtet wurde, damit das Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland, das aufgrund eben dieser Bedenken in Bezug auf eine Diskriminierung eingeleitet wurde, auf Eis gelegt wurde".

"Klare Abfuhr"

Für Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) hat das Parlament damit dem deutschen Mautmodell "eine klare Abfuhr erteilt". Jetzt sei die Kommission am Zug: "Sie muss durchgreifen und die deutsche Pkw-Maut zu Fall bringen." Leichtfried hatte im Jänner bei einem Expertentreffen der Anrainerstaaten eine gemeinsame Klage gegen die deutsche Maut prüfen lassen.

"Die EU-Kommission darf nicht zuschauen, wenn eine tragende Säule der EU an den bayrischen Stammtischen eingerissen wird. Das Diskriminierungsverbot muss weiter gelten. Das ist so, als wenn wir Studiengebühren in Österreich nur für Deutsche einführen würden", sagte die ÖVP-Europaabgeordnete Claudia Schmidt.

"Auch die deutsche Bundesregierung sollte sich nochmals überlegen, ob sie die in dieser Form ineffiziente Maut wirklich beschließen will. Hier ruhen meine Hoffnungen auf Martin Schulz, der, falls er im September deutscher Bundeskanzler wird, diese unsolidarischen Mautpläne wohl beenden wird", sagte die SPÖ-Europaabgeordnete Karoline Graswander-Hainz.

Kostenwahrheit gefordert

"Jetzt ist es höchste Zeit, diese deutsche Mautfarce zu beenden und über eine ernstgemeinte europäische Lösung für die Finanzierung der Autoverkehr-Infrastruktur nachzudenken", forderte die grüne Delegationsleiterin und Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Ulrike Lunacek. "Wir brauchen Kostenwahrheit im Verkehr, damit nicht die Allgemeinheit für die Folgekosten aufkommen muss."

Die deutsche FDP-Europaabgeordnete Gesine Meißner kritisierte: "Das vorgeschlagene Mautsystem würde ausländische Fahrzeuge diskriminieren und ist deshalb ein Bruch der EU-Regeln, die eine Diskriminierung nach Staatsangehörigkeit verbieten." (APA, 15.3.2017)