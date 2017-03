Menstruations-App informiert Iranerinnen über Frauenrechte

«همدم» فرزندم این شکلیه ، البته این همه‌ش نیست! Bit.ly/hamdamapp برای اندروید قابل دسترسه. iOS هم امیدوارم بتونم در ۲۰۱۷ تقدیم‌ کنم. This is how a feminist period tracker app looks like :) Hamdam (mate in Farsi) offers android users an easy to consult menstruation tracking algorithm, information on STD, contraception methods, breast cancer self examinations... marriage contacts, sexual harassment, domestic violence and what to do if one is victim of! They can also set reminder alarms to check their contraceptives, breast, period and more! There is also an urgent call click installed! And I am a happy proud parent of Hamdam ;)

