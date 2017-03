Hervis Sports setzt auf Verleihen

Der heimische Sportartikelhändler freut sich über wachsende Umsätze und profitiert von neuen Trends. Neben E-Bikes blüht das Geschäft mit dem Verleih

Wien – Der heimische Sportartikelhändler Hervis konnte 2016 deutlich zulegen, Wachstumstreiber bleiben E-Bikes, aber auch das Geschäft mit dem Verleih. Die Umsatzzahlen entwickelten sich im abgelaufenen Jahr besser als der Branchentrend. So verzeichnete Hervis, eine 100-Prozent-Tochter der Spar, in Österreich ein Umsatzplus von 6,2 Prozent. Über alle Länder (Österreich, Deutschland, Slowenien, Kroatien, Ungarn, Rumänien und Tschechische Republik) konnte der Umsatz um 5,2 Prozent auf 493 Millionen Euro gesteigert werden, Das Ebit lag bei 14 Millionen, das Ebidta bei 22,5 Millionen Euro.

Derzeit zählt Hervis österreichweit 200 Standorte, heuer sollen fünf hinzukommen. Noch dominiere der Verkauf in den Filialen, doch der Onlinehandel werde immer wichtiger, so Hervis-Geschäftsführer Alfred Eichblatt, ohne Zahlen zu nennen. Umso mehr setze Hervis auf den Omnichannel-Bereich, also der Verschränkung aus Online- und Offlinehandel. Zudem setzt der Sportartikelhändler in seinem Ausblick auf drei Trends: Da wäre der anhaltende Boom nach innovativen Produkten wie E-Mobilität. Neben E-Scootern und Balance Boards feiere das E-Bike einen gewaltigen Siegeszug, so Eichblatt weiter. Hier gebe es jährliche Zuwachsraten von bis zu zwanzig Prozent.

Alles außer Schuhe

Aber auch die steigende Nachfrage nach Wearables wie Body-Tracker, Geräte also, die am Körper getragen verschiedenste Messungen bei Aktivitäten aufzeichnen. Last-but not least setzt Hervis vermehrt auf Vermieten und Verleihen. So können Kunden am Standort Haid in Oberösterreich seit Oktober so ziemlich alle Produkte aus dem Sortiment – von Bekleidung bis zum Tischtennistisch – für eine Saison oder für eine kürzere Zeit leihen. Ausgenommen sind Schuhe.

"Wir sind dabei herauszufinden, was für die Kunden besonders attraktiv zu mieten ist", so Eichblatt. Schon bewährt hätte sich der Verleih von Kinder-Ski, der in ganz Österreich möglich ist. Ski zu verleihen ist für Hervis mittlerweile ein besseres Geschäft als sie zu verkaufen, räumte der Manager ein. Diese Saison habe der Skiverleih mit zweistelligen Wachstumsraten weiter zugelegt.

Neben Investitionen und weiteren Expansionsplänen hält Hervis in diesem Jahr eine zusätzliche Million in Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter bereit. Aktuell werden für das nächste Ausbildungsjahr hundert Lehrlinge gesucht. Seit April 2015 bietet Hervis neben der Basisausbildung eine Zusatzqualifikation "Digitaler Verkäufer" an. Ab Juni 2017 wird das Programm des "Digitalen Verkäufers" als einer von 16 Schwerpunkten in das Ausbildungsgesetz verankert. Auch die Wirtschaftskammer verkündete kürzlich die Einführung des neuen Lehrberufs "Online-Händler" ab 2018.

Der Sporthandel in Österreich ist stark konzentriert und wird im Grunde von vier Firmen beherrscht: Sport 2000/Gigasport, Intersport, Hervis und dem britischen Diskontriesen Sports Direct, der sich die Marken Eybl und Sports Experts einverleibte. (ch, 15.3.2017)