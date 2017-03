"Euclidean Lands": Apple zeichnet Wiener iPhone-Game aus

Erinnert an "Monument Valley", "Hitman Go" und Rubikwürfel – Premium-Titel erhielt "Editor’s Choice"-Award

Mit einer Kreuzung aus Strategie und 3D-Puzzle sorgt derzeit ein österreichisches Spiel für iOS für Aufmerksamkeit. Das Wiener Indiestudio Kunabi Brother hat den Titel "Euclidean Lands" für das iPhone und iPads veröffentlicht. Mit bunter Pastellgrafik und einem originellen Spielprinzip sorgt man seither für positives Echo.

Der Spieler steuert in dem Titel einen Samurai, der sich Feld um Feld über eine Karte bewegt, um an ein festgelegtes Ziel zu kommen. Das gestaltet sich freilich nicht so einfach, wie es klingt. Denn Gegner und auch die Level selbst stellen dabei knifflige Herausforderungen dar.

kunabi brother

Rubikwürfel mit Bosslevel

Bei The Verge beschreibt man den Titel als Crossover aus "Hitman Go", dem vielgerühmten Puzzle-Game "Monument Valley" und dem altbekannten Rubikwürfel. Um sich den passenden Weg zu legen, feindlichen Angriffen auszuweichen und die Gegner aus dem Weg zu räumen kann der dreidimensionale Untergrund zeilen- und spaltenweise gedreht werden.

Als würde dies die Hirnwindungen nicht schon genug beanspruchen, kennt "Euclidean Lands" auch noch Zwischengegner, die ebenfalls in der Lage sind, die Landschaft auf diese Weise zu manipulieren. Die Welten werden außerdem zunehmend größer und komplexer, sodass wohlüberlegtes Vorgehen gefragt ist.

Ruhiges Erlebnis

Die Steuerung beschreibt The Verge als gut gelöst. Trotz der beachtlichen Herausforderung sei das Spiel dennoch ein sehr "ruhiges" Erlebnis – auch dank des Rundenkonzepts und der betont subtilen Sounduntermalung.

Überzeugt hat das Prinzip offenbar auch das redaktionelle Team von Apples App Store, denn "Euclidean Lands" wurde mit dem "Editor’s Choice"-Award ausgezeichnet.

Das Game setzt ein Gerät mit iOS 8.0 oder höher voraus und kostet derzeit knapp drei Euro. (red, 15.03.2017)