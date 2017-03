Echo-Verleihung: Stereoact und Imany sind Favoriten

Andreas Gabalier und Christina Stürmer sind ebenfalls nominiert

Berlin – Mit jeweils drei Nominierungen gehen das sächsische House-Schlager-Duo Stereoact und die französische Sängerin Imany (37) als Favoriten ins Rennen um den diesjährigen Echo. Beide sind mit tanzbaren Songs für den "Hit des Jahres" nominiert: Stereoact für "Die immer lacht", Imany für ihren Sommerhit "Don't be so shy". Insgesamt werden am 6. April in der Berliner Messe 22 Preise vergeben.

Zweimal nominiert sind unter anderem Udo Lindenberg, Metallica und Die Lochis, wie der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) am Mittwoch mitteilte. Helene Fischer, Dauersiegerin der letzten Jahre, ist diesmal nicht dabei. Dafür gibt es erneut österreichische Künstler, die sich Hoffnungen auf eine Auszeichnung machen können: Andreas Gabalier ist in der Kategorie "Volkstümliche Musik" nominiert, Christina Stürmer geht ins Rennen als "Künstlerin international".

Weniger Kategorien, andere Wertung

Die großen Favoriten haben harte Konkurrenz. Stereoact könnten den Preis für "Dance national" erhalten, genau wie etwa Felix Jaehn. Als "Newcomer national" bekommen die DJs aus dem Erzgebirge unter anderem Konkurrenz von Kerstin Ott, mit der sie für ihren Hit "Die immer lacht" noch zusammengearbeitet hatten. Imany tritt in den Kategorien "Künstlerin international" und "Newcomer international" gegen Beyonce, Rihanna und The Chainsmokers an.

In diesem Jahr ist bei der Echo-Verleihung einiges anders: Es gibt nur 22 Kategorien, 9 weniger als bisher. Dabei urteilt für jedes musikalisches Genre eine Fachjury, die aus BVMI-Experten und ehemaligen Preisträgern besteht. Ihr Urteil zählt 50 Prozent, die andere Hälfte wird wie bisher an den Verkaufszahlen der Werke gemessen. Das solle die Verleihung weniger vorhersehbar machen, hieß es.

Verspätete Ausstrahlung

Eine dritte Änderung betrifft die Ausstrahlung. Die 26. Echo-Verleihung wird einen Tag nach der Veranstaltung auf Vox ausgestrahlt, nicht wie bisher live in der ARD. Nachdem zuletzt Barbara Schöneberger Gastgeberin war, moderieren diesmal die Sänger Xavier Naidoo und Sasha. Auftreten soll unter anderem die US-amerikanische Rockband Linkin Park. (APA, 15.3.2017)