Passt die Lebensqualität in Wien?

Zum achten Mal in Folge ist Wien in der jährlichen Mercer-Studie auf Platz eins gelandet. Wenn es um die Lebensqualität geht, geht's den Wienern also gut. Zielgruppe der Studie sind zwar internationale Unternehmen, die aussagekräftige Informationen über die Standorte benötigen, an die sie ihre Mitarbeiter entsenden. Doch die abgefragten Kriterien betreffen alle Einwohner der jeweiligen Städte.

Warum Wien "eine tolle Stadt" ist, erklärt ein Poster:

Wie zufrieden sind Sie eigentlich mit der Lebensqualität in Wien? Lässt es sich in der österreichischen Hauptstadt gut leben? Stimmen Sie anhand der zehn Kriterien der Mercer-Studie ab, und teilen Sie im Forum, was Wien für Sie besonders macht oder Sie am Leben in dieser Stadt stört. (aan, 16.3.2017)