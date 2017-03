Die Filmstarts der Woche

foto: thimfilm

Der Himmel wird warten (F 2016, 105 min)

Regie: Marie-Castille Mention-Schaar

Mit: Noemie Merlant, Naomi Amarger, Sandrine Bonnaire, Clotilde Courau, Zinedine Soualem

Was bewegt junge Frauen dazu, ihr Leben hinter sich zu lassen und für die Terrormiliz IS in die Kriegsgebiete Syriens oder des Irak zu reisen? Die französische Regisseurin Marie-Castille Mention-Schaar ("Die Schüler der Madame Anne") erforscht die Mechanismen der Terrorpropaganda anhand zweier Einzelschicksale nach realen Vorbildern. Als Anker zwischen Wechsel von Zeitebenen und Perspektiven fungieren nachgestellte Gruppensitzungen betroffener Eltern mit der Deradikalisierungs-Expertin Dounia Bouzar, die sich selbst spielt.