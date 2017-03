Flixbus vergrößert Netzwerk von Österreich aus

Der deutsche Fernbusanbieter Flixbus verdichtet sein Netzwerk mit Blaguss und Dr. Richard und baut Wien und Graz zu Drehkreuzen Richtung Osten aus

Wien – Im Vorjahr hat der Fernbusanbieter Flixbus in Österreich 2,7 Millionen Passagiere transportiert. Heuer sollen es noch mehr werden, denn der virtuelle Dienst aus Bayern baut sein Reiseprogramm mit den österreichischen Buspartnern Blaguss und Dr. Richard aus.

Der absolute Renner ist die Verbindung Wien–Graz. Die steirische Hauptstadt wird von Wien aus pro Tag bis zu 27-mal angefahren, die Zahl der transportierten Fahrgäste gibt Flixbus-Chef André Schwämmlein in einem Pressegespräch für 2016 mit "mehr als einer halben Million" an. Nun will man Graz mit Städten wie Salzburg, Venedig, Bratislava, München, Zagreb und Prag verbinden.

Ab April wird auch das Flixbus-Angebot von Wien aus ausgebaut, wobei auch der Westbus-Fahrplan integriert und ausgeweitet wird: St. Pölten und Linz werden bis zu 16-mal pro Tag angefahren, Salzburg je nach Wochentag bis zu 14-mal. Anfahren will man Zürich und Basel, wobei Basel auch mit Innsbruck verbunden wird, kündigten Flixbus, Blaguss und Dr. Richard in einer gemeinsamen Pressekonferenz am Dienstagabend an. (ung, 15.3.2017)