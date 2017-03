Syrische Oppositionelle zu Gesprächen in Kasachstan erwartet

Treffen zu brüchiger Waffenruhe wird vermutlich um einen Tag verlängert

Astana/Damaskus – Syrische Oppositionelle haben nach kasachischen Angaben doch noch ihre Teilnahme an den Gesprächen in Astana zugesagt. Vertreter der Rebellengruppen Nord- und Südfront würden in der Nacht auf Donnerstag in Kasachstan erwartet, teilte das Außenministerium in der Hauptstadt Astana am Mittwoch mit. Daher werde das Treffen voraussichtlich um einen Tag verlängert, berichtete die Agentur Interfax.

Die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu meldete, ein "kleines technisches Team" der bewaffneten Opposition werde in Astana vertreten sein. Oppositionssprecher Yahya al-Aridi erklärte hingegen, die Teilnahme sei noch nicht bestätigt.

Bei den Gesprächen in Astana soll es unter Vermittlung Russlands und der Türkei um eine Stärkung der brüchigen Waffenruhe gehen. Ursprünglich hatten die Rebellen das Treffen aus Protest gegen Verstöße des syrischen Regimes gegen die Feuerpause boykottiert. (APA, 15.3.2017)