Deichmann expandiert weiter: Neue Jobs und mehr Filialen

2016 mehr Umsatz – Schuhe wurden teurer

Essen – Europas größter Schuhhändler Deichmann will im laufenden Jahr seine Expansion weiter vorantreiben. In Deutschland würden 61 Filialen neu eröffnet und 28 Geschäfte geschlossen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Essen mit. Deichmann will 370 neue Beschäftigte einstellen.

Der Umsatz in Deutschland legte im vergangenen Jahr um 5,9 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro zu. Weltweit wuchs er in vergleichbarem Maß auf 5,6 Milliarden Euro. Deichmann wächst gegen den Trend: Für das vergangene Jahr hatte der Bundesverband des deutschen Schuheinzelhandels ein Branchen-Umsatzminus um zwei Prozent beklagt.

173 Millionen Paar Schuhe verkauft

Deichmann verkaufte im vergangenen Jahr 173 Millionen Paar Schuhe. Dabei habe es einen Trend zum Kauf höherwertiger Schuhe gegeben, so dass der Durchschnittspreis der verkauften Schuhe leicht gestiegen sei, berichtete eine Sprecherin. Zum Ergebnis machte das Familienunternehmen keine Angaben. Der Unternehmensgewinn sei jedoch "nach wie vor zufriedenstellend", so dass das Wachstum ohne externe Geldgeber finanziert werden könne, hieß es.

Für das laufende Jahr kündigte Deichmann Investitionen von 232 Mio. Euro an. Geplant ist unter anderem eine Expansion nach Belgien und Frankreich. Bisher ist die Deichmann-Gruppe in 23 europäischen Ländern, darunter Österreich, und den USA tätig. In Deutschland beschäftigte das Unternehmen Ende 2016 rund 15.750 Mitarbeiter. (APA, 15.3.2017)