Blunzentascherl mit Selleriesalat

Wahrscheinlich weiß man eine gute Blunze erst zu schätzen, wenn man bereits – wie in meinem Fall – als Kind bei der Schlachtung des Schweins dabei war und das Blut gerührt hat. Der Muskelkater in den Armen war schnell vergessen, wenn man die herrliche angebratene Blutwurst auf dem Teller hatte.

Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten, Blunze zuzubereiten. So isst man sie in Teilen Deutschlands als "Himmel und Äd" (Himmel und Erde). Dabei werden Erdäpfelpüree und Apfelmus zur Wurst serviert. Sie kann auch in Form von Blunzentascherln – wie in diesem Fall – mit Selleriesalat als Vorspeise serviert werden.

Für den Teig benötigt man 500 g Erdäpfel (mehlig), 5 Eidotter, 400 g Mehl (griffig), 2 EL Butter und Salz. Für die Füllung nimmt man 1–2 Blutwürste, 1 Zwiebel, 1 Apfel, 2 Knoblauchzehen, 3 EL Petersilie und 1 EL Butter.