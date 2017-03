Mit App: Smarte Toilette analysiert den Urin ihrer Nutzer

Zehn verschiedene Werte werden ermittelt und automatisch an Smartphone oder Tablet übertragen

Von der Ernährung über sportliche Aktivitäten bis zum Schlafrhythmus: Längst lassen sich weite Teile unseres alltäglichen Tuns mittels App erfassen und auswerten. Ein Trend, der unaufhaltsam zu sein scheint, und nun neue Blüten treibt.

BioTracer

Die deutsche Firma Duravit hat unter dem Namen BioTracer die erste "smarte" Toilette vorgestellt. Deren Aufgabe ist es den Urin der Nutzer zu analysieren, wie das Unternehmen in einer Aussendung ankündigt. Konkret werden hier zehn Werte im Urin ausgewertet, vom Glukosegehalt über die Leukozytenzahl bis zum Blutanteil und dem spezifischen Gewicht des Harns.

All diese Informationen werden direkt an die Biotracer-App weitergereicht. Weicht ein Wert von der Norm ab werden die User umgehend darüber informiert.

Implementation

Die technische Umsetzung erfolgt über Teststreifen, die im Inneren der Toilette platziert sind, wohin bei jedem Klobesuch ein kleiner Teil des Urins geführt wird. Diese Teststreifen sind in einer auswechselbaren Kartusche mit jeweils 100 Stück untergebracht, wie lange diese ausreichen hängt vor allem davon ab, wie oft die User einen solchen Test vornehmen.

Daten

Laut dem Hersteller verbleiben die ermittelten Daten auf dem verbundenen Smartphone oder Tablet, eine Übermittlung ins Internet – wie sie viele smarte Geräte vornehmen – erfolge hingegen nicht. Zudem sei die App noch extra mit einem Passwort geschützt, um den Zugriff Dritter zu unterbinden.

Prototyp

Bei all dem fehlt allerdings noch eine wichtige Information: Wann die smarte Toilette auf den Markt kommen soll, ist derzeit ebenso wenig bekannt wie ein Preis. Bisher existiert also lediglich ein Prototyp, der Hersteller betont allerdings die Absicht, BioTracer in Serie zu produzieren. (red, 15.3.2017)