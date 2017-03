Britischer Bausektor fürchtet Abwanderung von 200.000 EU-Arbeitern

Große Infrastrukturprojekte gefährdet

London – Die britische Bauindustrie befürchtet im Zuge des Brexits die Abwanderung von bis zu 200.000 Arbeitern aus Ländern der Europäischen Union. Das könnte große Infrastrukturprojekte in Großbritannien gefährden, warnte der britische Immobilienverband RICS am Mittwoch. Acht Prozent der Belegschaft in dem Sektor stamme aus anderen EU-Staaten.

Noch ist unklar, welche Regeln für Einwanderer aus der EU gelten, wenn Großbritannien aus der EU ausscheidet. Bisher hat die Regierung keine Garantie gegeben, dass EU-Bürger weiterhin im Land bleiben können.

Die britische Premierministerin Theresa May will nach dem grünen Licht des Parlaments bis Ende März den Antrag auf den EU-Austritt stellen. Großbritannien begründet den Brexit unter anderem damit, dass es mehr Kontrolle über die Einwanderung in das Land haben will. Der EU-Binnenmarkt sieht dagegen die Freizügigkeit für Arbeitnehmer vor, die sich in allen EU-Staaten niederlassen und arbeiten dürfen. (APA, Reuters, 15.3.2017)