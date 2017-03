Dortmund nach 3:0-Sieg über Lotte im Halbfinale

Nun am 25. April gegen Bayern München um Einzug ins Endspiel

Osnabrück – Der deutsche Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund steht nach einem glanzlosen 3:0-(0:0)-Sieg über den Drittligisten Sportfreunde Lotte im Halbfinale des DFB-Cups. Christian Pulisic nach Vorarbeit von Ousmane Dembele (57.), Andre Schürrle per Direktabnahme nach Kopfball-Assist von Raphael Guerreiro (66.) und Marcel Schmelzer (83./Freistoß) sorgten für die BVB-Treffer in Osnabrück.

Bei den Dortmundern, die nun im Halbfinale am 25. oder 26. April in München auf den Titelverteidiger und Alaba-Club FC Bayern treffen, fehlte Stürmerstar Pierre-Emerick Aubameyang. Der Gabuner beklagte Adduktorenprobleme und wurde deshalb für das Bundesliga-Heimspiel am Freitagabend (20.30 Uhr) gegen den FC Ingolstadt geschont.

Die Cup-Partie hätte eigentlich schon am 1. März in Lotte stattfinden sollen. Nach starken Schnee- und Regenfällen musste das Match aber wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden. Knapp zwei Wochen später wurde das Spiel nun vor 15.780 Zuschauern im benachbarten Osnabrück nachgeholt.

Lotte hatte zuvor mit Cup-Siegen über Werder Bremen, Bayer Leverkusen und 1860 München für Furore gesorgt. Gegen Dortmund spielte der Außenseiter in der ersten halben Stunde frech, ehe die Kräfte langsam schwanden und der BVB das Kommando übernahm. Das Halbfinale gegen die Bayern ist eine Neuauflage des Vorjahres-Endspiels, in dem sich der Rekordmeister aus München erst im Elfmeterschießen durchgesetzt hatte. (APA, 14.3.2017)

Ergebnis deutscher Cup – Viertelfinale:

In Osnabrück: Sportfreunde Lotte – Borussia Dortmund 0:3 (0:0)

Semifinale (25./26. April):

'Bayern München – Dortmund

Mönchengladbach – Eintracht Frankfurt