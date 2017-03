Thurnher on tour, Portisch erklärt die Welt: Was ORF 3 vorhat

Auf fünf Talkformate in aller Welt kommt die neue Senderchefredakteurin heuer noch – ohne "Club 3 ", der so nicht heißen wird

Auf fünf Talkformate in aller Welt kommt die neue Senderchefredakteurin heuer noch – ohne Ingrid Thurnhers "Club 3 ", der garantiert nicht so heißen wird. Ab Herbst erklärt Hugo Portisch im Hauptabend von ORF 3 die Welt in je 60 Minuten: "So sehe ich ".

In Istanbul will Ingrid Thurnher zur Lage der Türkei diskutieren, um den 16. April, wenn das Volk über Recep Tayyip Erdogans Präsidentialsystem abstimmt. In Washington zu den ersten 100 Tagen Donald Trumps als US-Präsident. In Paris zwischen dem ersten Wahlgang zum nächsten französischen Präsidenten und der Stichwahl. Und in Berlin zur deutschen Bundestagswahl.

Das "Inside"-Diskussionsformat von ORF 3 macht im sechsten Jahr aus Brüssel 2017 (auch) mobil. Mit den jeweiligen ORF-Korrespondenten in der Gesprächsrunde, aber moderiert von Ingrid Thurnher, seit Jahresbeginn Chefredakteurin von ORF 3.

Nach neun Jahren Im Zentrum kommt Thurnher in ihrem neuen Job beim ORF-Spartensender für Info und Kultur heuer auf fünf verschiedene Talkformate:

Themenmontagtalk

Einmal im Monat moderiert Thurnher eine neue Spätabendrunde, die den gewohnten Themenmontag abschließt. Erste Ausgabe: 27. März über "Unser Trinkwasser".

Denker und Lenker

Die Gesprächsreihe wird nicht so heißen, verspricht ORF-3-Senderchef Peter Schöber, eher schon "Werkgespräch": In den schon ORF-3-erprobten Linzer "Stahlwelten" der Voest redet Thurnher mit Menschen aus Wirtschaft und internationaler Politik. Auf Schöbers "Wunschliste" stünden da EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, EU-Ratspräsident Donald Tusk, Dieter Hopp, der Gründer von SAP, oder Deutsche-Bank-Chef John Michael Cryan.

Dazu "Inside" neu auf Welttournee, wie gewohnt "60 Minuten Politik" und die "Runde der Chefredakteurinnen".

foto: orf/günther pichlkostner Ingrid Thurnher, hier in der "60 Minuten Politik"-Deko.

"Club 3"

Und wo bleibt der "Club 3" – ein gesellschaftspolitisches Gesprächsformat, über das Thurnher bei Dienstantritt im APA-Interview nachdachte? "Daran entwickeln wir noch fleißig", sagt Senderchef Schöber dem STANDARD vor seiner Programmpräsentation am Dienstagabend.

Fest steht: "Club 3 würde ich das Format nicht nennen" – auch Thurnher tat das nicht. Denn, so Schöber: "Als Nachfolger des Club 2 kann man nur scheitern, auch wenn der Club 2 am Schluss vor allem endlos lang und endlos fad war." Mit der Sendung verbinde man dennoch "Ikonografisches" wie Nina Hagens Masturbations-Demo und die Skinheads, die live auf Moderator Rudolf Nagiller losgingen. "Da muss uns noch was Griffiges einfallen", sagt Schöber. In der Präsentation kommt das Gesprächsformat noch nicht vor.

60 Minuten Portisch

Schon fix indes: Ab Herbst soll Journalistenlegende Hugo Portisch in So sehe ich über 60 Minuten im Hauptabend, illustriert mit Archivmaterial, die Welt erklären. Fix geplant sind Ausgaben über China, Russland, über die USA und über Europa. Aus der Europa-Folge könnten noch Einzelfolgen über Frankreich, Deutschland und Großbritannien werden. Danach programmiert ORF 3 einen passenden Themenabend.

Otto Schenks "Haus- und Hauptsender"

Über Quoten will Schöber nicht reden, freut sich aber doch über 1,8 Prozent Marktanteil, etwa doppelt so viel wie Arte in Österreich und etwa gleichauf mit Servus TV. Dessen Quotenhighlight 2016, Otto Schenk, widmet ORF 3 Porträt und Programme. ORF 3 sei Schenks "Haus- und Hauptsender", sagt Schöber. (fid, 14.3.2017)

Koch sucht Bauern (auf)

Auch neu bei ORF 3: Paul Kogelnig besucht mit seinem Küchenfahrrad Landwirte und verkocht vor Ort ihre Produkte.