Pro und Kontra: Frauenpolitik mit Parteibuch

KONTRA: Frauenpolitik für alle

von Karin Bauer

"Keine von uns", wird der neuen Frauenministerin Pamela Rendi-Wagner "von unten" aus der Partei von Frauen als Einstiegsgeschenk überreicht. Denn in der Frauenpolitik geht ohne tiefe Einbindung in die Partei gar nichts. Diese Argumentation richtet sich selbst: Geht es um die beste Frauenpolitik für die Gesellschaft oder um die beste Frauenpolitik für traditionelle Frauenpolitikerinnen und ihre Parteichefs mit gönnerhaften Gesten? Wer sagt, ohne Partei geht da gar nichts – was hält der oder die von der Kraft der Zivilgesellschaft?

Wenig bis nichts, offenbar. "Die Menschen", wie es so schön heißt in Politikerreden, haben offenbar noch immer der Struktur zu folgen – statt endlich die Strukturen den Menschen. Erklärt sich so null Frauenanteil bei Landeshauptleuten und Kammerpräsidenten?

Wirksame Frauenpolitik benötigt drei Fähigkeiten: 1. Ein echtes Anliegen und die Bereitschaft, sich auch als Buhfrau zur Verfügung zu stellen für gleiche Teilhabe, gleiche Bezahlung und einen gesellschaftlichen Wandel. 2. Die Fähigkeit zu erkennen, was wo strukturell schiefläuft und wo die Hebel sind. 3. Das Geschick, dort Bündnispartner – Frauen und Männer – zu finden, die jene Hebel auch bedienen. In den Unternehmen, unter den NGOs; lokal, regional und international. Zum Wohle aller, nicht "für die Frauen". Pamela Rendi-Wagner kann zeigen, dass sie das kann. Gerade weil ihr die traditionelle Rahmung fehlt. (Karin Bauer, 14.3.2017)