Frauen, Kunst und Politik – Gewaltsamer Widerstand

Frauen, Kunst und Politik

In der Vortragsreihe "Kunst – Forschung – Geschlecht" spricht am 15. März um 18 Uhr die türkische Künstlerin Gülsün Karamustafa über die Auswirkungen türkischer Politik auf den weiblichen Körper. Der Vortrag findet im Lichthof B, Oskar-Kokoschka-Platz 2, Universität für angewandte Kunst Wien, statt.

Gewaltsamer Widerstand

Der gewaltsame Widerstand gegen die Etablierung kommunistischer Herrschaftssysteme in Ost- und Südosteuropa unter sowjetischer Führung ist Thema einer Tagung, die von 16. bis 18. März an der Akademie der Wissenschaften am Karl-von-Vogelsang-Institut stattfindet. Anmeldung bis 15. März. (red, 14.3.2017)