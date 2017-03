TV- und Radiotipps für Mittwoch, 15. März

Terra Mater – Inseln wie im Paradies, Miss Daisy und ihr Chaffeur, Die Weltverbesserer, Undercover in Saudi-Arabien, Das bessere Leben, Geert Wilders und Die Entdeckung des Hugo Cabret

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater – Inseln wie im Paradies (3/3): Die Herrschaft der Sonne In den Urwäldern Südostasiens ist die Sonne die treibende Kraft hinter der größten biologischen Vielfalt auf der Erde: Sie bringt Schlangen zum Fliegen und Affen zum Singen, sie lässt Bäume in den Himmel wachsen und macht andere zu Killern. Letzter Teil der paradiesischen Inseln. Bis 21.15, Servus TV

20.15 KLASSIKER

Miss Daisy und ihr Chaffeur (Driving Miss Daisy, USA 1989, Bruce Beresford) Weichgezeichneter Antirassismus mit Jessica Tandy als Südstaaten-Lady, die einen farbigen Chauffeur (Morgan Freeman) anheuert und im Verlauf von 25 Jahren lernt, ihn zu verstehen und zu schätzen. Bis 22.15, ATV 2

20.15 DOKUREIHE

Die Weltverbesserer (1+2/5) Ob Unfallchirurgie in Äthiopien, die Rettung eines Dorfes in Nepal oder Nothilfe für Flüchtlinge auf der Balkanroute: Die Welt zum Besseren verändern und etwas Sinnvolles tun – das verbindet die Protagonisten aus der Schweiz, die in einer fünfteiligen Reihe vor den Vorhang geholt werden. Bis 21.40, 3sat

22.10 REPORTAGE

Undercover in Saudi-Arabien – Eine riskante Reise durch ein abgeschottetes Land Saudi-Arabien schottet sich ab. Mit versteckter Kamera zeigen Journalisten nun verdreckte Gassen, bettelnde Menschen, große Armut direkt neben den prunkvollen Straßen und Villen der Ölmultis. Und sie beobachten die Religionspolizei bei ihrer Arbeit. Bis 22.55, WDR

22.25 DRAMA

Das bessere Leben (PL/F/D 2011, Malgoska Szumowska) Die Journalistin Anne (Juliette Binoche) schreibt über Studentinnen, die sich prostituieren. Durch die Begegnung mit Alicja (Joanna Kulig) und Charlotte (Anaïs Demoustier) stellt sie ihr Leben, vor allem ihre Beziehung zu ihrem Mann und zu sich selbst infrage. Bis 23.55, 3sat

vipmagazin

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Niederlande – rechtspopulistisch oder liberal? In den Niederlanden ist nach der jüngsten Eskalation mit der Türkei die Spannung vor den Wahlen am Mittwoch besonders groß: Der Rechtspopulist Geert Wilders liefert sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der rechtsliberalen Regierungspartei von Premier Marc Rutte. Alexander Steinbach analysiert die politische und gesellschaftliche Ausgangslage vor den Wahlen, die richtungsweisend für ganz Europa werden könnten. Bis 23.05, ORF 2

23.05 REPORTAGE

Weltjournal +: Geert Wilders – der rechte Angstmacher Europa könnte bald in ein islamisches Kalifat verwandelt werden, warnt der niederländische Politiker Geert Wilders. Er schlägt vor, alle Muslime aus seinem Land auszuweisen und die Moscheen zu schließen. Laut Meinungsforschern unterstützt jeder fünfte Niederländer das Programm des Rechtsradikalen. Damit könnte er bei den Parlamentswahlen am Mittwoch eine Mehrheit bekommen. Bis 23.50, ORF 2

23.25 DOKUMENTARFILM

Homs – ein zerstörter Traum Der syrische Bürgerkrieg begann vor sechs Jahren in Homs. Innerhalb weniger Wochen im Frühjahr 2011 eskalierte die Lage. Mehr als 300 Stunden gefilmtes Material wurden von dem syrischen Produzenten des Films, Orwa Nyrabia, außer Landes geschmuggelt. Ungefiltert und direkt zeigt er einen subjektiven Blick auf den arabischen Frühling in Syrien und sein Scheitern. Bis 0.55, WDR

23.50 MAGISCH

Die Entdeckung des Hugo Cabret (Hugo, USA 2011, Martin Scorsese) Der kleine Hugo erlebt im Paris des Jahres 1931 allerlei Schrecknisse und entdeckt seine Liebe zum Kino. Scorseses 3-D-Debüt ist starbesetzt (Ben Kingsley, Sacha Baron Cohen, Christopher Lee) – und magisch. Bis 1.50, ORF 2