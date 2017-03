A1 digital-Chefin Castiglioni im Aufsichtsrat von Kabelspezialist Leoni

Leoni ist ein weltweit tätiger Anbieter von Drähten, optischen Fasern, Kabeln und Kabelsystemen für die Autoindustrie

Der deutsche Kabelspezialist Leoni erhält Verstärkung aus Italien – mit österreichischer Prägung: Elisabetta Castiglioni, die kürzlich als Chefin der neuen Telekom Austria-Gesellschaft A1 digital vorgestellt wurde. Sie wurde in den Aufsichtsrat von Leoni bestellt. Leiter des Kontrollgremiums wird der einstige Firmenchef Klaus Probst. Ihre Posten räumen die Unternehmerin Ingrid Hofmann und der frühere Siemens-Manager Klaus Wucherer.

Kabelanbieter

Leoni ist ein weltweit tätiger Anbieter von Drähten, optischen Fasern, Kabeln und Kabelsystemen sowie zugehörigen Dienstleistungen für Anwendungen im Automobilbereich und weiteren Industrien. Die im deutschen MDAX börsennotierte Unternehmensgruppe beschäftigt etwa 79.000 Mitarbeiter in 32 Ländern und erzielte 2016 einen Konzernumsatz von rund 4,4 Mrd. Euro.

A1 digital soll die Vision von Telekom Austria-Chef Alejandro Plater vom Arbeiten in der Cloud umsetzen. Die Telekom-Tochter soll 60 Beschäftigte und eine Filiale in München umfassen. Angesprochen werden in erster Linie mittelständische Unternehmen, der Fokus liegt neben der Cloud auf dem "Internet der Dinge" (Industrie 4.0). Die Telekom wird in die Cloud, die in Realität Rechenzentren ist, rund 30 Mio. Euro investieren. (APA, 14.3.2017)