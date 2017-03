Finanzierung der Sachwalterschaftsreform laut Brandstetter gesichert

Fixe Zusage des Finanzministers, dass die Justiz Rücklagen auflösen darf – Brandstetter: Mehr als 160 Millionen Euro an Rücklagen vorhanden

Wien – Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) sieht keinen Grund zur Sorge, dass das die Sachwalterschaftsreform nicht ordentlich umgesetzt werden könnte. Die Finanzierung sowohl des neuen Erwachsenenschutzgesetzes als auch des Heimaufenthaltsgesetzes für Kinder- und Jugend-Einrichtungen sei gesichert. Der Finanzminister hab fix zugesagt, dass das Justizministerium notfalls Rücklagen auflösen darf.

"Diese Reform kann an der Finanzierung nicht scheitern, weil es erforderlichenfalls genügend Zulagen gibt", nämlich mehr als 160 Millionen Euro, hielt Brandstetter am Dienstag besorgten Stimmen u.a. auch der Richter, von Experten und aus der SPÖ entgegen. Greift die Reform wie erwartet, werde man für die nächste Zeit keine frischen Mittel brauchen. Sollten die Ergebnisse aber doch nicht so positiv sein, sei die Finanzierung auf absehbare Zeit auch gesichert.

Schwierige Kostenschätzung

Die Kritik an den zwei höchst unterschiedlichen Kostenschätzungen – aus 86 Millionen im Erstentwurf wurden 24 Millionen im Zweitentwurf – sieht Brandstetter als "parteipolitisch motiviert". Die Kosten für dieses Projekt zu beziffern sei besonders schwierig gewesen. Schon die Entwicklung der Vertretungen vorherzusagen sei schwierig; man könne aber jedenfalls mit einer Reduzierung rechnen, hätten sich die Sachwalterschaften doch binnen kurzem auf 60.000 verdoppelt. Und die neuen Modelle wie die gewählte Erwachsenenvertretung (durch Familienmitglieder oder Freunde) werden kostendämpfende Wirkung haben – aber auch hier lasse sich schwer vorhersagen, wie sehr sie in Anspruch genommen werden.

In den Projektstudien an 18 Modellgerichten habe sich gezeigt, "dass es funktioniert", ist Brandstetter sicher, dass die Reform die erhoffte Wirkung zeigen wird. Der Beschluss heute im Justizausschuss sei auch deshalb so wichtig, weil Österreich mit dieser Neuregelung die Behindertenrechts-Konvention der Uno umsetze. Dies werde 2018 evaluiert – und das Gesetz soll mit 1. Juli 2018 in Kraft treten.

Zustimmung des Finanzministers

Mit der fixen Zusage des Finanzministers, notfalls Rücklagen aufzulösen zu dürfen, sieht Brandstetter auch den einzigen großen Kritikpunkt einer – vom grünen Abgeorndeten Bruno Rossmann angeforderten – Stellungnahme des Budgetdienstes des Parlaments ausgeräumt. Darin wird auf die nötige Zustimmung des Finanzministers verwiesen und festgehalten, dass diese bereits im Rahmen der Budgetierung vorgesehen werden müsste. Dies habe er nicht tun können, weil damals die Gespräche noch liefen, merkte Brandstetter an.

Der Budgetdienst konnte aber die finanziellen Auswirkungen und die Änderungen zwischen Erst- und Zweitentwurf "nicht ausreichend nachvollziehen" – weil grundlegende Ausgangsgrößen, Annahmen und Parameter "nicht im notwendigen Umfang transparent dargestellt und erläutert" worden seien.

So werde die erwartete Entwicklung des Personalaufwandes nicht nachvollziehbar erläutert – wobei der Budgetdienst davon ausgeht, dass zunächst ein Mehrbedarf bei den Gerichten und erst später sukzessive Einsparungen zu erwarten seien. Der Budgetdienst regt an, dem Nationalrat jährlich die Ergebnisse des mit dem Finanzministerium vereinbarten laufenden Monitorings der finanziellen Auswirkungen zur Verfügung zu stellen. (APA, 14.3.2017)