Ermittlungen gegen Kitzventure wegen Betrugsverdachts

Es geht um Zinsversprechen an Anleger und womöglich irreführende Angaben im Kapitalmarktprospekt – Kitzbühler Bürgermeister nicht im Visier der Justiz

Wien/Kitzbühel – Nach Problemen mit der Finanzmarktaufsicht (FMA) ist die Tiroler Investmentfirma Kitzventure ins Visier der Strafbehörden geraten. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des schweren Betrugs im Zusammenhang mit Zinsversprechen sowie wegen irreführender Angaben im Kapitalmarktprospekt eingeleitet, berichtete die "Tiroler Tageszeitung" am Dienstag.

"Das Landeskriminalamt wurde mit den Ermittlungen beauftragt", wird ein Sprecher der Staatsanwaltschaft zitiert. Die Ermittlungen richteten sich gegen Verantwortliche des Unternehmens. Gesellschafter sind zwei deutsche Staatsbürger, einer von ihnen ist auch Geschäftsführer.

Ausgelöst hat die Ermittlungen eine Anzeige der FMA. Die Aufsicht hatte Mitte Februar dem Chef von Kitzventure eine Geldstrafe wegen irreführender Werbung in Höhe von 75.000 Euro aufgebrummt. Das Unternehmen kündigte damals an, gegen den FMA-Bescheid Beschwerde einlegen zu wollen.

Kitzventure sammelt bei Kleinanlegern Geld in Form von Nachrangdarlehen ein und verspricht ihnen 9,75 Prozent Zinsen im Jahr. Das Geld soll nach Angaben des Unternehmens in Start-ups investiert werden. Bei Nachrangdarlehen besteht für die Anleger ein Totalverlustrisiko.

Die FMA hatte Kitzventure in ihrer Anzeige vorgeworfen, notwendige nachträgliche Änderungen im Kapitalmarktprospekt nicht vorgenommen zu haben. Weiters monierten die Aufseher, dass ein großer Teil des bisher eingesammelten Anlegergelds für Werbung in Fernsehen und Internet ausgegeben worden sei.

Kitzventure residiert in Kitzbühel an der gleichen Adresse wie die Steuerberatungskanzlei des Kitzbüheler Bürgermeisters. Die Kanzlei führte dem Zeitungsbericht zufolge zumindest für 2015 die Buchhaltung von Kitzventure, erstellte Steuererklärung und Jahresabschluss. Bis vergangenen Herbst wurde der ÖVP-Politiker als Beirat des Unternehmens angeführt. Dieser hatte mehrfach betont, operativ nicht bei Kitzventure tätig zu sein. Die Anlagegesellschaft habe eigene Büros in dem Gebäude eingemietet. Laut "TT" ist der Bürgermeister nicht Gegenstand der Ermittlungen.

Bei Kitzventure war Dienstagmittag kurzfristig niemand zu erreichen. In der Vergangenheit hat das Unternehmen sämtliche Vorwürfe zurückgewiesen. (APA, 14.3.2017)