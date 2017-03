Messenger Signal jetzt mit verschlüsselten Videoanrufen

Neues Feature wurde getestet, jetzt für iOS- und Android-App verfügbar

Der sichere Messenger Signal, der von führenden Datensicherheitsexperten empfohlen wird, bietet ab sofort verschlüsselte Videoanrufe an. Das Feature war im vergangenen Monat getestet worden. Die Videochats sind Ende-zu-Ende verschlüsselt, außerdem soll deren Qualität verbessert worden sein. Außerdem können die Anrufe so mit iOS verschränkt werden, dass sie direkt am Lockscreen erscheinen.

Warnung vor iCloud-Verschränkung

In einem Blogbeitrag weist Open Whisper Systems darauf hin, dass darunter eventuell die Privatsphäre leidet. Denn die Signal-Anrufe werden dann in der Liste der letzten Kommunikationen dargestellt und eventuell auf die iCloud hochgeladen. Allerdings steht nicht der Name des Gesprächspartners dabei, sondern lediglich "Signal User".