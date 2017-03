ÖFB-Teamkader mit Burgstaller, Bachmann und Lainer

Nationalelf mit Neulingen und Rückkehrern gegen Moldau und Finnland – Moritz Bauer von Rubin Kasan auf Abruf

Wien – ÖFB-Teamchef Marcel Koller hat am Dienstag 23 Akteure in den Kader für das WM-Qualifikationsspiel gegen Moldau in Wien (24. März) und den anschließenden Test gegen Finnland in Innsbruck (28. März) einberufen. Neu im Vergleich zu den Quali-Duellen im Herbst sind Schalke-Legionär Guido Burgstaller, der Salzburger Stefan Lainer und Ex-U21-Torhüter Daniel Bachmann.

Burgstaller war zuletzt vor fast einem Jahr im Test gegen die Türkei (1:2) für das ÖFB-Team aufgelaufen. Nach seinem Wechsel in der Winterpause vom deutschen Zweitligisten 1. FC Nürnberg zum Bundesliga-Klub Schalke hat sich der Kärntner mit guten Leistungen und Toren in den Fokus gespielt. Bachmann, der beim englischen Premier-League-Klub Stoke City unter Vertrag steht, sowie Lainer von Red Bull Salzburg haben noch kein A-Länderspiel bestritten, standen zuletzt aber schon auf Abruf bereit. (APA, 14.3.2017)

ÖFB-Kader gegen Moldau und Finnland:

TOR:

Andreas Lukse (SCR Altach/1 Länderspiel)

Heinz Lindner (Eintracht Frankfurt/8)

Daniel Bachmann (Stoke City/0)



ABWEHR:

Aleksandar Dragovic (Bayer Leverkusen/54/1 Tor)

Martin Hinteregger (FC Augsburg/22/1)

Stefan Lainer (Red Bull Salzburg/0)

Valentino Lazaro (Red Bull Salzburg/5/0)

Michael Madl (Fulham/1/0)

Sebastian Prödl (Watford/60/4)

Markus Suttner (FC Ingolstadt/18/0)

Kevin Wimmer (Tottenham Hotspur/8/0)

MITTELFELD:

David Alaba (Bayern München/54/11)

Marko Arnautovic (Stoke City/60/13)

Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen/53/1)

Martin Harnik (Hannover/63/14)

Stefan Ilsanker (RB Leipzig/21/0)

Zlatko Junuzovic (Werder Bremen/52/7)

Marcel Sabitzer (RB Leipzig/25/4)

Louis Schaub (Rapid Wien/2/0)

Alessandro Schöpf (Schalke 04/11/2)

ANGRIFF:

Guido Burgstaller (Schalke 04/9/0)

Michael Gregoritsch (Hamburger SV/1/0)

Marc Janko (FC Basel/61/28)

Auf Abruf:

Markus Kuster (SV Mattersburg/0)

Moritz Bauer (Rubin Kasan/0)

Florian Klein (VfB Stuttgart/45/0)

Philipp Lienhart (Real Madrid/0)

Andreas Ulmer (Red Bull Salzburg/3/0)

Florian Grillitsch (Werder Bremen/0)

Stefan Hierländer (Sturm Graz/0)

Jakob Jantscher (Caykur Rizespor/23/1)

Konrad Laimer (Red Bull Salzburg/0)

Deni Alar (Sturm Graz/0)

Lukas Hinterseer (FC Ingolstadt/12/0)