Playstation Now bringt PS4-Games bald auch auf Windows-PC

Bestehende Kunden erhalten automatisch Zugriff auf das PS4-Archiv – vorerst jedoch nur in den USA

Sonys Game-Streaming-Dienst bietet Abonnenten künftig neben PS3-Spielen auch aktuelle PS4-Games an. Wie es in einer Aussendung des US-Playstation-Blogs heißt, sollen bestehende Kunden noch im Laufe des Jahres automatisch und ohne Aufpreis Zugriff auf die neuen Titel erhalten. Aktuell ist der Dienst allerdings nur in den USA und in Großbritannien verfügbar. Wann Playstation Now in Österreich und Deutschland auf den Markt kommen soll, ist nicht bekannt.

PS4-Games auch auf dem PC

Mit PS Now kann man somit in Zukunft PS3- und PS4-Spiele direkt auf die PS4 oder einen Windows-PC streamen ohne die Werke zuerst herunterladen zu müssen. Voraussetzung dafür ist eine ausreichend schnelle Internetanbindung. Im Idealfall sollen Games aktuell mit einer Auflösung von 1080 p mit 60 Bildern pro Sekunde ausgegeben werden können.

Derzeit bietet das Abo in den USA knapp 500 PS3-Spiele an. Welche PS4-Games zum Start verfügbar sein werden, verriet der Betreiber noch nicht. (zw, 14.3.2017)