Syrische Rebellen boykottieren Friedensgespräche in Astana

Weil Russland die Waffenruhe nicht einhalte, nehme man nicht am Treffen teil, so die Rebellen

Beirut – Die syrischen Rebellen lehnen eine Teilnahme an der für Dienstag in Astana geplanten neuen Runde der Friedensgespräche ab. Diese Entscheidung sei getroffen worden, weil Russland nicht für eine Einhaltung der im Dezember vereinbarten Waffenruhe gesorgt habe, sagte der Sprecher der Rebellen, Osama Abu Said. Die Aufständischen werfen der russischen Regierung vor, sie sei nicht bereit, die Bombardierung von Zivilisten in den von Aufständischen gehaltenen Gebieten zu beenden. Außerdem habe Russland die syrische Armee nicht dazu bewegt, die Waffenruhe einzuhalten. "Gegenwärtig lautet die Entscheidung, nicht zu gehen", sagte Abu Said.



Zuvor hatte die kasachische Regierung erklärt, Russland, die Türkei und der Iran hielten an den Plänen für die Gespräche in Astana fest. Das Treffen wäre das dritte seiner Art in der Hauptstadt Kasachstans. Bei den Gesprächen im Dezember wurde unter Vermittlung Russlands und der Türkei eine Waffenruhe vereinbart, die jedoch immer wieder gebrochen wurde. Russland unterstützt im syrischen Bürgerkrieg Präsident Baschar al-Assad, die Türkei einige Rebellengruppen. (Reuters, 14.3.2017)