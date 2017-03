Chelsea nach 1:0 über ManUnited im Halbfinale

Der Tabellenführer der Premier League gewinnt an der Stamford Bridge durch ein Goldtor von N'Golo Kante

London – Chelsea komplettiert das hochkarätige Feld im Halbfinale des englischen FA-Cups. Der Tabellenführer der Fußball-Premier-League besiegte am Montag im Viertelfinale Vorjahressieger Manchester United an der heimischen Stamford Bridge mit 1:0. Im Halbfinale trifft Chelsea nun in einem Londoner Derby auf Tottenham Hotspur. Arsenal bekommt es mit Manchester City zu tun. Die beiden Halbfinali werden am 22. und 23. April im Londoner Wembley-Stadion gespielt.

Für United-Coach Jose Mourinho war es ein bitteres Gastspiel bei seinem Ex-Club. Manchester, das auf den gesperrten Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic verzichten musste, wurde durch Gelb-Rot für Ander Herrera schon nach 36 Minuten dezimiert. In Überzahl schoss N'Golo Kante die Londoner zum Sieg (52.). (APA, 13.3.2017)