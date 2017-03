Schmidhofer im ersten Aspen-Abfahrtstraining Dritte

Rebensburg mit Bestzeit vor Stuhec

Aspen – Die Steirerin Nicole Schmidhofer hat am Montag beim alpinen Ski-Weltcup-Finale in Aspen im ersten Abfahrtstraining für das Rennen am Mittwoch (18.00 Uhr MEZ) die drittschnellste Zeit erzielt. Die Super-G-Weltmeisterin lag 0,20 Sekunden hinter der Trainingsschnellsten Viktoria Rebensburg (GER), Platz zwei ging mit 0,14 Sekunden Rückstand an die slowenische Weltmeisterin Ilka Stuhec.

Christine Scheyer (5.) lag unmittelbar vor US-Star Lindsey Vonn (6.), auf Platz sieben folgte Tamara Tippler. Vize-Weltmeisterin Stephanie Venier kam auf die zehntschnellste Zeit. (APA, 13.3.2017)