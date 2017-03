Umstrittene Wahlkampfauftritte: EU und Nato mahnen Ankara zu Mäßigung

Die Union erwartet von Mitgliedstaaten, in denen es wegen Wahlkampfauftritten türkischer Politiker zu Unruhe gekommen ist, eigene Lösungen

Die Europäische Union wird sich nicht direkt in den Streit um Wahlkampfauftritte zwischen der türkischen Regierung und einzelnen EU-Ländern einmischen. Damit umzugehen liege allein in der Kompetenz der Mitgliedstaaten, sagte ein Sprecher der EU-Kommission am Montag in Brüssel.

Generell gehe es aber darum, eine weitere Verschärfung der Lage zu verhindern, hieß es. Außenbeauftragte Federica Mogherini und der für die Beitrittsverhandlungen zuständige Erweiterungskommissar Johannes Hahn forderten die Verantwortlichen in der Türkei dazu auf, "auf überzogene Aussagen und Handlungen zu verzichten". Präsident Jean-Claude Juncker hatte die Nazivergleiche aus Ankara gegenüber Deutschland und den Niederlanden gleichwohl als "Schande" bezeichnet. In der Kommission geht man davon aus, dass sich die Gemüter nach den Wahlen in den Niederlanden beziehungsweise dem Referendum in der Türkei im April wieder beruhigen werden.

Von einem möglichen Abbruch der Beitrittsverhandlungen ist jedenfalls keine Rede, auch weil die meisten EU-Staaten mit Ausnahme Deutschlands, Österreichs und der Niederlande kaum von den Provokationen der türkischen Führung betroffen sind.

Meldungen, wonach Hahn einen geringen Teil der im Zuge der EU-Verhandlungen vorgesehenen Vorbeitrittshilfen wegen der Vorfälle gestrichen habe, wurden nicht bestätigt. Es handelt sich dabei um Programme, bei denen die Kriterien nicht eingehalten wurden. Die Türkei soll bis 2020 insgesamt 4,45 Milliarden Euro an Beihilfen erhalten, nur ein sehr geringer Anteil davon, nämlich 167,3 Millionen Euro, wurde bisher ausbezahlt.

Todesstrafe als rote Linie

Die Finanzhilfen sind rechtlich verbindlich. Sie könnten nur gestoppt werden, wenn es dazu einen Beschluss des EU-Ministerrates gibt. Solches ist vorgesehen, wenn die Türkei nachweislich gegen EU-Grundwerte der Freiheit, des Rechts, der Demokratie und der Menschenrechte verstoßen würde. Die Einführung der Todesstrafe wäre so ein Fall. Aber bisher gibt es keinerlei Antrag in diese Richtung.

Gleichzeitig ist klar, dass die Verhandlungen über einen EU-Beitritt de facto auf Eis liegen. Die "Beschleunigung" des Prozesses, die vor einem Jahr beim Abschluss des Migrationspaktes vereinbart worden war, hat nie stattgefunden, nicht zuletzt wegen der Verhängung des Ausnahmezustands nach dem gescheiterten Putschversuch im vergangenen Juli.

So wie die Union bemühte sich auch die Nato um Beruhigung. Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärte, es müsse Ziel sein, "die Spannungen zu entschärfen und die Lage zu deeskalieren". Die Türkei ist wegen der Einsätze von Kampfbombern gegen IS-Stellungen in Syrien und im Irak ein Schlüsselland für die Nato. Stoltenberg erwartet daher von allen Seiten "gegenseitigen Respekt". (Thomas Mayer aus Brüssel, 13.3.2017)