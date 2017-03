Besuch bei Trump: Merkel soll es richten

Der Erwartungsdruck ist groß, dass die deutsche Kanzlerin Trump zur Räson bringt

All die Erwartungen, die in sie gesetzt werden, kann Angela Merkel gar nicht erfüllen: Selbst Demokraten hoffen, dass die deutsche Kanzlerin den US-Präsidenten Donald Trump bei ihrem Besuch in Washington zur Räson bringt. Merkel gilt als einzig ernst zu nehmende Gegenspielerin Trumps in der westlichen Welt – eine Rolle, die ihr nicht behagt. Merkel selbst sagte am Montag, es gehe ihr darum, "miteinander, nicht übereinander zu reden".

Tatsächlich steht viel auf dem Spiel: das Verhältnis Deutschlands zu seinem wichtigsten Handelspartner und die Möglichkeit deutscher Unternehmen, in den USA weiter ohne Zollschranken Produkte zu verkaufen und Produktionsstätten zu betreiben. Merkel soll Trump zu einer Abkehr von Nationalismus und Protektionismus bewegen, die Trump zumindest rhetorisch befördert. Selbst WTO-Chef Roberto Azevêdo warnt davor, dass ein Handelskrieg katastrophal wäre.

Gleichzeitig reist Merkel mit Wünschen der europäischen Partner im Gepäck in die USA: Sie soll auf die starke Rolle der EU verweisen, die der Republikaner bisher nicht wirklich wahrhaben wollte. Er hatte sich zuvor eher über die EU lustig gemacht und jüngst in Richtung Europäer erklärt: "Wenn sie glücklich damit sind, dann bin ich dafür." Das klang nicht danach, dass Trump die EU als entscheidenden Faktor auf der Weltbühne ernst nimmt. Zumal Emissäre der US-Regierung in verschiedenen europäischen Hauptstädten – darunter Berlin – anklopfen, um bilaterale Handelsverträge anzubieten, statt mit der EU-Kommission als Vertreterin aller (noch) 28 Mitgliedsstaaten zu verhandeln.

Sogar die Hoffnungen der polnischen Regierung, die absurderweise ein deutsches Diktat als Grund für die Wiederbestätigung ihres in Warschau in Ungnade gefallenen Landsmannes Donald Tusk als EU-Ratspräsidenten ausmachte, dürften auf Merkels Treffen im Weißen Haus ruhen: dass sie herausbekommt, was Trump im Verhältnis zu Russland realpolitisch wirklich ändern will. Ob er tatsächlich die Sanktionen aufheben und eine Allianz mit Wladimir Putin schmieden will. Der ehemalige republikanische Abgeordnete Jim Kolbe sagte jüngst in einem STANDARD-Interview auf die Frage, ob die Europäer beunruhigt sein sollten: "Ja, sie sollten beunruhigt sein. Vor allem unsere Freunde in Mitteleuropa, denn am verstörendsten an Trumps mit Europa in Verbindung stehender Politik ist seine unerklärliche Putin-Faszination."

Dass Merkel nun zu einer Trump-Versteherin oder -Interpretin wird, ist nicht zu erwarten. Aber zumindest die Berater des US-Präsidenten dürften erkannt haben, dass er von Merkel sogar profitieren könnte. Der Präsident freue sich darauf, von der Kanzlerin zu hören, "wie es ist, mit Putin zu tun zu haben", hieß es aus dem Weißen Haus -er sei "beeindruckt von ihren Führungsqualitäten".

Dabei führt Merkel nicht immer, moderiert gerne und laviert oft – wie auch im Konflikt mit der Türkei. Zwar hat sie sich am Montag auf die Seite der Niederlande gestellt und erklärt, der von türkischen Politikern gezogene Nazi-Vergleich führe "völlig in die Irre". Direkte Kritik an Ankara vermied sie. Es ist die bekannte Haltung der deutschen Kanzlerin, Konflikte lieber hinter verschlossenen Türen zu klären. Mit fortschreitendem Wahlkampf in Deutschland wird auch Merkel gezwungen sein, sich häufiger zu positionieren und Klartext zu sprechen – auch gegenüber Erdogan und Trump. (Alexandra Föderl-Schmid, 14.3.2017)