Arbeitnehmer sehen Standort deutlich positiver als ihre Chefs

Der durchschnittliche österreichische Angestellte ist laut einer Umfrage Optimist – zumindest in Wirtschaftsfragen

Wien – Die Lohnnebenkosten zu hoch, die Bürokratie erdrückend, die Arbeitszeitregeln zu unflexibel: Bei der Frage nach Schwächen des Wirtschaftsstandorts mangelt es Arbeitgebervertretern selten an Antworten. Begriffe wie Reformstau sind da schnell bei der Hand. Ein negatives Bild, das weit an der Realität vorbeigehe, sagt die Seite der Arbeitnehmer. Dass Beschäftigte die Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Handeln weniger unmodern einschätzen, hat nun die Angestellten-Gewerkschaft GPA-djp erheben lassen. In ihrem Auftrag hat das Forschungsinstitut Ifes Angestellte befragt, wie sie Österreich als Sitz für Firmen einschätzen – nämlich durchaus positiv.

Demnach halten 54 Prozent den Standort für besser als den europäischen Durchschnitt, nur zwölf Prozent für schlechter. Besonders gut werden Gesundheitssystem, soziale Sicherheit und Konsumentenschutz beurteilt. Bei der Frage nach der erwarteten wirtschaftlichen Entwicklung geben 69 Prozent an, sehr oder zumindest eher optimistisch in die Zukunft zu blicken (siehe Grafik). Sogar 75 Prozent gehen davon aus, dass sich ihr eigenes Unternehmen positiv entwickeln wird.

Bildungsgrad spielt Rolle

Besonders ausgeprägt ist die Zuversicht bei Menschen mit hohem formalen Bildungsgrad. Einen weniger optimistischen Zugang haben Unter-30-Jährige und einfache Angestellte, deren höchster Abschluss die Pflichtschule ist. Letztere hätten nicht das Gefühl, dass sie am Wohlstand angemessen beteiligt werden, sagte Georg Michenthaler vom Ifes.

Insgesamt schätzen die Angestellten den Standort jedenfalls wesentlich positiver ein als Unternehmer und Führungskräfte. Deren chronische Unzufriedenheit eröffnet ein Blick auf diverse Standortrankings, bei denen sich Österreich im vergangenen Jahrzehnt markant verschlechtert hat. Diese Ranglisten fußen zu einem erheblichen Teil auf Befragungen von Geschäftsführern. Auch wenn das Bild, das Firmenlenker von einem Land haben, bei wirtschaftspolitischen Entscheidungen beachtet werden sollte: Repräsentativ für die gesamtwirtschaftliche Lage ist es nicht. Zum größeren Teil spiegeln Rankings Arbeitgeberinteressen wider.

Ein Dorn im Auge sind Managern unter anderem die geringe Flexibilität bei der Lohngestaltung und eine angeblich zu weitgehende Regulierung des Arbeitsmarkts. Gerade das sind Punkte, bei denen Gewerkschaften auf die Beibehaltung von Arbeitnehmerrechten pochen. Mit dem Schlechtreden des Standortes werde eine klare Strategie verfolgt, so GPA-Chef Wolfgang Katzian: "Die Schwarzmaler wollen eine Stimmung verbreiten, die dazu führt, dass die Menschen Verschlechterungen widerstandslos hinnehmen." Diese würden durch eine scheinbare Sachzwanglogik als alternativlos hingestellt. Doch es habe sich erwiesen, dass diese Rechnung nicht aufgehe: "Der Schmäh is ned einigonga", so Katzian.

Zähes Thema Arbeitszeiten

Derzeit materialisiert sich der ewige Machtkampf zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern etwa im Streit um flexiblere Arbeitszeiten. Aus der Umfrage geht hervor, dass sich drei Viertel der Angestellten gegen die von der Wirtschaftskammer geforderte Ausweitung der täglichen Höchstarbeitszeit von zehn auf zwölf Stunden ohne Gegenleistung für die Arbeitnehmer aussprechen.

Die derzeitigen Verhandlungen zu dem Thema würden "sehr schwierig" verlaufen, schildert Katzian. Grund dafür sei, dass die Arbeitgeberseite bis heute nicht klar gemacht habe, "welches Problem eigentlich gelöst werden soll. Ich habe noch kein Beispiel gehört, das mit den bestehenden Regeln – Arbeitszeitgesetz, Kollektivverträge, Betriebsvereinbarungen – nicht abgedeckt wäre." Schon jetzt gebe es genug Spielraum für Lösungen auf betrieblicher Ebene. Offensichtlich gehe es den Arbeitgebern ohnehin nicht um flexibleres Arbeiten, sondern um das Kürzen von Überstundenzuschlägen, meint der Gewerkschaftschef.

Zu den vom ÖGB geforderten 1500 Euro Mindestlohn hielt Katzian fest, dass dieser nicht für alle Branchen mit 1. Juli 2017 kommen müsse – aber auch nicht erst am "Sankt-Nimmerleinstag". Am Wochenende hatten die Vertreter von Nieriglohnbranchen wie Friseuren und Floristen eine schrittweise, also langsamere Anhebung des Mindestlohnes bis 2025 gefordert.

Eben deshalb sei das Ziel ja eine sogenannte Generalvereinbarung, so Katzian. Diese lasse zu, dass es je nach Branchen unterschiedliche Fristen gibt. (Simon Moser, 14.3.2017)