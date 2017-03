"Blick": Schweizer Türken sollten gegen Erdogans Präsidialsystem stimmen

Türkisches Außenministerium kritisiert die Schweizer Tageszeitung für die Empfehlung

Ankara – Das türkische Außenministerium hat scharfe Kritik an einem Wahlaufruf der schweizerischen Zeitung "Blick" zum bevorstehenden Referendum über das Präsidialsystem geäußert. Das Ministerium in Ankara forderte die Zeitung in einer Mitteilung am Montag dazu auf, bei der Berichterstattung über die Türkei die Regeln des "unparteiischen Journalismus" einzuhalten.

"Außerdem erwarten wir, dass Schritte unternommen werden, die die Respektlosigkeit gegenüber unserem Herrn Präsidenten wiedergutmachen", hieß es in der Mitteilung. "Blick" hatte am Montag die Türken in der Schweiz dazu aufgerufen, gegen das von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan angestrebte Präsidialsystem und damit gegen "Erdogans Diktatur" zu stimmen. Zur Begründung hieß es auf Türkisch und Deutsch: "Für uns Schweizer aber ist es inakzeptabel, wenn jemand hier von Freiheit und Rechtsstaat profitiert und diese gleichzeitig zu Hause abschaffen will. Das geht nicht. Wer in seinem Heimatland diktatorische Verhältnisse einführen will – bitte schön. Aber dann soll er auch unter ihnen leben." (APA, 13.3.2017)