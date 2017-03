Moschee in Lübeck wegen Terrorverdacht durchsucht

Verdächtigem wird Mitgliedschaft in IS-Miliz vorgeworfen

Lübeck – Wegen des Vorwurfs der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung gegen einen Verdächtigen hat die deutsche Bundesanwaltschaft am Montag eine Moschee in Lübeck durchsuchen lassen. Auch zwei Wohnungen in Lübeck und Hamburg, in denen sich der Mann aufgehalten haben soll, seien durchsucht worden, sagte ein Sprecher der Behörde in Karlsruhe.

Redner in Propagandavideo

Dem Beschuldigten werde die Mitgliedschaft in der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" vorgeworfen. Konkret werde dem Mann zur Last gelegt, im Jahr 2015 in einem IS-Propagandavideo als Redner aufgetreten zu sein, sagte der Sprecher.

Bei den Durchsuchungen seien Beweismittel beschlagnahmt worden, die nun ausgewertet würden. Der Beschuldigte sei aber nicht festgenommen worden, die Ermittlungen dauerten an. (APA, 13.3.2017)